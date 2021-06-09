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Крапівіна звинуватила Кіркорова в пропаганді моральних виродків і збоченців (відео)

Сьогодні, 21:37

Екс-продюсер Світлани Лободи пояснила, що нічого не має проти геїв, але терпіти не може "безталанних паразитів"

Філіп Кіркоров, Давид Манукян і Нателла Крапівіна. Колаж "Сьогодні"
Філіп Кіркоров, Давид Манукян і Нателла Крапівіна. Колаж "Сьогодні"

Колишній продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна, яка поскандалила c російським співаком Філіпом Кіркоровим, а потім заявила, що припиняє співпрацю з української поп-зіркою, прокоментувала свої слова про геїв, які і викликали скандал.

Нове відео зі зверненням до Кіркорова Крапівіна опублікувала у своєму Instagram.

Крапівіна, яка раніше залишила грубий коментар під фото Кіркорова з його другом Давидом Манукяном, визнала, що не пишається ним, та підкреслила, що вона нічого не має проти геїв, її обурює те, що співак нібито просуває в шоу-бізнесі "паразитів".

"Мій коментар, з якого все почалося, безумовно, не найкоректніший, я ним не пишаюся. Але він був спрямований не проти геїв, а безталанним паразитам, яких ви (Філіп Кіркоров. – Ред.) із завидною регулярністю притягуєте у ваше життя і демонструєте їх світу, пропагуючи, на жаль, не гей-культуру, а моральних виродків і збоченців", – заявила екс-продюсер Лободи.

Вона додала, явно натякаючи на Манукяна, що люди, яких просуває Кіркоров, "заради 15 секунд слави готові зіграти абсолютно будь-яку роль".

"На 15 секунд перетворитися в гомосексуала, потім на 15 секунд в репера, потім на 15 секунд в нареченого Бузової, а після цього в дружину Кіркорова", – підсумувала Крапівіна.

Нагадаємо, скандал розгорівся після того, як Нателла Крапівіна назвала російський шоу-бізнес цирком виродків, а потім ще й прокоментувала одне з фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці, де він позував із групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом, блогером і екс-хлопцем Ольги Бузової Давидом Манукяном. Нателла написала, що за таке "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик".

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скандал Філіп Кіркоров Нателла Крапівіна
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