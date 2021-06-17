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Кіркорова зобразили Сатаною на полотні. Шанувальники просять його бути обережнішим з картиною (фото)

Сьогодні, 08:40

Російському поп-королю подарували велику картину, на якій він зображений в образі Воланда зі знаменитого роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита"

Філіпу Кіркорову презентували незвичайний подарунок
Філіпу Кіркорову презентували незвичайний подарунок
Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров, який нещодавно посварився з експродюсеркою Світлани Лободи, повернувся з Дубая і похвалився незвичайним подарунком.

В гості до артиста завітав молдавський гурт SunStroke Project, який в 2017 році виступав на конкурсі "Євробачення". Артисти підготували поп-королю несподіваний подарунок – картину, на якій він зображений у вигляді Воланда, "князя пітьми" з роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".

Філіпа Кіркорова зобразили Воландом на магічній картині
Філіпа Кіркорова зобразили Воландом на магічній картині
Фото: instagram.com/fkirkorov

"Мене різним бачили, але Воландом мене бачать вперше", – сказав Кіркоров, зрадівши подарунку.

(@Fkirkorov)

В описі до відео артист також додав: "Це не просто картина, а ціле полотно загадок, key-кодів, які треба розгадувати і розкривати. Це цілий портал в роман "Майстер і Маргарита", хочеться не просто розглядати кожну деталь, а за-zoom-ити і проникнути".

У коментарях багато хто написав компліменти на адресу художника, який створив картину. Але були і ті, хто просив Філіпа бути обережнішим з такими подарунками:

  • Філіпп, картина може бути небезпечною, згадайте "Портрет Доріана Грея"!
  • Чи не боїтеся такий "подарунок" приймати, ще й в будинок заносити? Навіть в рекламних цілях...не варто того!
  • Воланд – найнеоднозначніший персонаж роману Булгакова. Автор створив його, щоб вказати людям на їхні ж гріхи. Не дано стати хорошим тому, хто не поділяє добро і зло. Основна ідея – це неминучість покарань за вчинені лиходійства. А Воланд знаходиться посередині між добром і злом. Що ж я побачила на картині: твоє зображення, окуте ланцюгами, а чорні ворони не дають тобі скинути ці ланцюги. Шахи – це коли гідності переходять в недоліки. Особисто я остерігалася б такої картини!
  • Можна було краще придумати образ для такого артиста, а це ви просто його опустили в нуль.
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Нателла Крапівіна звинуватила Філіпа Кіркорова в пропаганді моральних виродків і збоченців.

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