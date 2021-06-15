MARUV анонсувала два концерти в Україні й розлютила соцмережі: "Відправимо її в рускій мір"

Співачка давно гастролює і живе в Росії, але цього літа вона збирається приїхати як мінімум у два міста України

MARUV повернеться в Україну, щоб виступити в Одесі та Маріуполі: соцмережі обурені Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV знову опинилася в центрі скандалу. Українська співачка, яка будує кар'єру в Росії, знімається в російських шоу і їздить з концертами російськими містами, а нещодавно записала пісню з Філіпом Кіркоровим, планує виступити цього літа в Україні.

Концерт MARUV анонсований в Одесі (20 червня в Ibiza), також вона може приїхати до Маріуполя на фестиваль MRPL City (6-8 серпня).

MARUV виступить з концертом в Одесі

Скріншот: ibiza.ua

MARUV виступить на фестивалі в Маріуполі

Скріншот: concert.ua

Нагадаємо, що під час участі MARUV в Нацвідборі на "Євробачення" у 2019 році на співачку спав шквал критики через те, що вона виступає в РФ.

Її коментар тоді був такий: "Кожен вибирає по-своєму, як нести мир. Хтось вибирає зброю, а хтось – музику. Це мій спосіб нести мир".

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У тому ж 2019-му артистка знову потрапила у скандальну ситуацію, коли на запитання журналіста про належність Криму MARUV просто розвернулася і пішла.

"І це якраз той випадок, коли відсутність відповіді говорить краще за будь-які слова", – вказує Сергій Стерненко в своєму відео про Марув, опублікованому в його YouTube-каналі.

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У коментарях під роликом користувачі висловилися вельми несхвально про співачку й те, що вона повертається в Україну заробляти гроші:

"Анна Борисівна – звичайна хвойда, а хвойдам притаманно торгувати собою, поки ще молоді і в формі".

"Ця має український паспорт, а два слова українською не зв'яже".

"Нехай залишається там, у країні-агресорі, а не преться сюди, в ненависну їй Україну, заробляти бабло".

"Чого до України пхатися? Сиділа би в новому домі, там її творчість більш актуальна".

"Це продажне шобло хай залишається там".

Скріншот з YouTube

Скріншот з YouTube

Скріншот з YouTube

Скріншот з YouTube

Скріншот з YouTube

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:

Нагадаємо, що раніше скандальна MARUV похвалилася, що потрапила до книги про "неймовірних українок".

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