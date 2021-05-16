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Радники Єлизавети II закликали Гаррі та Меган відмовитися від своїх титулів

Сьогодні, 17:32

Палацові помічники особливо обурені критикою Гаррі виховання від принца Чарльза

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Getty Images

В оточенні королеви Єлизавети II кажуть, що Гаррі та Меган повинні відмовитися від своїх титулів – інсайдери засуджують "ганебний" напад принца на сім'ю, через якого палац посувається "спантеличеним і зрадженим".

Останньою краплею стало те, що Гаррі в своєму недавньому інтерв'ю, на думку палацу, виставив свого батька принца Чарльза і дідуся принца Філіпа не з найкращого боку, критикуючи їхні методи виховання. Нагадаємо, що принца Філіпа поховали місяць тому.

"Люди приголомшені через те, що він зміг зробити це з королевою, коли герцог Единбурзький щойно ліг в могилу. Втягувати в цю справу свого діда – це так зневажливо. Герцог Сассекський вже витратив багато часу, підкреслюючи, що він нічим не відрізняється від інших, і напав на інститут, який, за його словами, завдав йому стільки болю. Якщо вам так не подобається цей інститут, не слід мати титули", – цитує слова джерела The Daily Mail.

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Інший інсайдер, кажучи про "токсичність" стосунків між Гаррі з Меган і королівською сім'єю, вважає, що подружжя повинне перестати називати себе герцогом і герцогинею й стати просто Гаррі та Меган, а якщо вони відмовляються цей робити, то нехай пояснять чому.

Раніше принц Гаррі розповів, що хотів покинути палац, коли йому було 20 років.

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