Меган Маркл розпочала співпрацю з компанією, яку раніше звинувачувала в сексизмі
Герцоги Сассекськи уклали нову угоду з Procter & Gamble. Але в Мережі Меган Маркл нагадали, що вона раніше говорила про одну з реклам компанії
Меган Маркл і принц Гаррі, які недавно відзначили день народження сина Арчі , продовжують укладати вигідні контракти. На сайті благодійного фонду герцогів Сассекських Archewell з'явилася новина про початок багаторічного співробітництва з компанією Procter & Gamble.
Партнерство буде зосереджено на гендерну рівність, створенні інклюзивних онлайн-просторів, йдеться в заяві некомерційної групи. Фінансові подробиці не розголошуються.
"Яка базується на спільних цінностях, це партнерство спрямоване на те, щоб робити більше (і разом робити краще) для громад, для рівності, для нашого глобального колективного добробуту – по одному акту співчуття за раз", – сказано в повідомленні.
Але варто зазначити, що раніше Меган Маркл звинувачувала компанію в сексизмі. Коли майбутній герцогині було 11 років, вона написала лист до Procter & Gamble і заявила, що їх реклама засобу для миття посуду сексистська. Про цей епізод у житті подружжя принца Гаррі нагадало видання People.
"Жінки по всій Америці борються з жирними каструлями і сковорідками", – говорилося в ролику. Маркл просила замінити фразу "жінки по всій Америці" на "люди по всій Америці".
Раніше ми розповідали, що принц Гаррі і Опра Вінфрі анонсували новий спільний проєкт.
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