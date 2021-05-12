Меган Маркл розпочала співпрацю з компанією, яку раніше звинувачувала в сексизмі

Герцоги Сассекськи уклали нову угоду з Procter & Gamble. Але в Мережі Меган Маркл нагадали, що вона раніше говорила про одну з реклам компанії

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: https://twitter.co/KensingtonRoyal

Меган Маркл і принц Гаррі, які недавно відзначили день народження сина Арчі , продовжують укладати вигідні контракти. На сайті благодійного фонду герцогів Сассекських Archewell з'явилася новина про початок багаторічного співробітництва з компанією Procter & Gamble.

Партнерство буде зосереджено на гендерну рівність, створенні інклюзивних онлайн-просторів, йдеться в заяві некомерційної групи. Фінансові подробиці не розголошуються.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/sussexroyal

"Яка базується на спільних цінностях, це партнерство спрямоване на те, щоб робити більше (і разом робити краще) для громад, для рівності, для нашого глобального колективного добробуту – по одному акту співчуття за раз", – сказано в повідомленні.

Але варто зазначити, що раніше Меган Маркл звинувачувала компанію в сексизмі. Коли майбутній герцогині було 11 років, вона написала лист до Procter & Gamble і заявила, що їх реклама засобу для миття посуду сексистська. Про цей епізод у житті подружжя принца Гаррі нагадало видання People.

"Жінки по всій Америці борються з жирними каструлями і сковорідками", – говорилося в ролику. Маркл просила замінити фразу "жінки по всій Америці" на "люди по всій Америці".

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі і Опра Вінфрі анонсували новий спільний проєкт.

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