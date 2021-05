Принц Гаррі і Опра Вінфрі анонсували новий проєкт. Королівській сім'ї варто почати переживати?

Відома телеведуча у себе в Instagram розповіла про спільний документальний серіал з герцогом Сассекським

Кілька місяців весь світ обговорював скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі , яке вони дали Опрі Вінфрі. Тепер же американська телеведуча розповіла про новий спільний проєкт з онуком Єлизавети II. Гаррі і Опра підготували документальний серіал.

Телеведуча у себе в Instagram анонсувала вихід багатосерійного фільму, присвяченого проблемам ментального здоров'я. Проект називається The Me You Can not See ( "Той я, якого ти не бачиш").

Опра Вінфрі і принц Гаррі анонсували спільний проєкт Фото: instagram.com/oprah

"Той я, якого ти не бачиш" – це новий документальний серіал, створений мною і принцом Гаррі. У ньому представлені історії, які допоможуть відкрити завісу таємниці над нинішньою проблемою психоемоційного здоров'я, а також також дадуть розголосу цього важливого питання нашого життя ", – написала Опра.

Принц Гаррі виступив виконавчим продюсером проєкту. Прем'єра документального серіалу відбудеться 21 травня на Apple TV +.

У проєкті чесно про свої психологічні проблеми розкажуть співачка Леді Гага, актриса Гленн Клоуз. Поки невідомо, чи варто чекати нових одкровень від принца Гаррі.

Раніше Меган Маркл анонсувала вихід своєї книги.

