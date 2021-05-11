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Єлизавета II вперше після смерті чоловіка з'явилася на публіці

Сьогодні, 17:31

Її Величність була присутня на відкритті парламенту в Палаті лордів у Лондоні

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Сьогодні в Лондоні відбулося відкриття Палати лордів, на якому була присутня королева Єлизавета II. Це був перший публічний вихід Її Величності після смерті принца Філіпа.

На заході королева з'явилася в супроводі свого сина – принца Чарльза. З ними також була дружина принца Уельського Камілла.

Фото: Getty Images

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Єлизавета II одягла бузкове пальто, капелюшок в тон і сукню із золотими квітами. Її образ доповнили білі рукавички і перлинні прикраси. Варто зазначити, що 95-річна британська королева виглядала приголомшливо.

Принц Чарльз слідував за мамою в чорному фраці, білій сорочці та краватці. Він також одягнув захисну маску. На відміну від Її Величності, яка знехтувала правилом.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II збирається відійти від монарших обов'язків.

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