Принц Гаррі хотів покинути палац, коли йому було 20 років. Він боявся повторити долю матері

Через побоювання повторити долю своєї матері, принцеси Діани, принц Гаррі хотів піти з королівської сім'ї ще у молодому віці. Він не хотів виконувати обов'язки і "працювати принцом"

Принц Гаррі Фото: Getty Images

За словами самого Гаррі, який запускає новий проєкт з Опрою Вінфрі, він сумнівався, що зможе завести щасливу сім'ю, дотримуючись правил палацу. Про це принц Гаррі розповів в новому випуску подкасту "Диванний експерт", передає Metro.

"У віці близько 20 років я вперше зрозумів, що я насправді не хочу всього цього. Я не хочу бути тут, не хочу цим займатися. Подивіться, до чого ця ситуація призвела мою маму. Як я взагалі зміг би стати розсудливим, завести дружину і сім'ю, коли я знав, що все це може знову статися? Я знаю цю бізнес-модель, бачив, як вона працює. Я дуже втомився від цього", – поділився принц Гаррі.

Після трагічної загибелі їхньої з братом матері принц Гаррі пройшов терапію, щоб відновитися. Впоратися з горем і стресом вже в дорослому віці Гаррі допомогли Invictus Games – змагання, в яких беруть участь колишні військові, які стали інвалідами. Він і був ініціатором цих ігор.

Герцог Сассекський на відкритті збірної Великобританії на Invictus Games The Hague 2020 Фото: Getty Images

Після терапії Гаррі задумався про те, що міг би жити по-іншому.

"Як тільки я почав займатися терапією, у мене було відчуття, що я витягнув голову з піску, гарненько струснув її та нарешті прийшов в порядок. Я перебував у привілейованому становищі, з якого ніяк не міг вийти. І я не знав, як змінити цю ситуацію. Тільки допомагаючи іншим людям, я вилікувався і зрозумів, чого дійсно хочу", – сказав принц Гаррі.

У бесіді чоловік Меган Маркл також порівняв своє минуле життя з фільмом "Шоу Трумана", в якому головний герой живе у вигаданому світі телешоу.

Нагадаємо, що торік Меган Маркл, принц Гаррі і їхній син Арчі від'єдналися від королівської сім'ї й почали нове життя в США.

Герцоги Сассекські з сином Арчі Фото: Getty Images

Раніше з'явилося унікальне архівне фото королеви Великої Британії у віці 14 років.

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