Советники Елизаветы II призвали Гарри и Меган отказаться от своих титулов

Дворцовые помощники особенно возмущены критикой Гарри воспитания от принца Чарльза

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В окружении королевы Елизаветы II говорят, что Гарри и Меган должны отказаться от своих титулов – инсайдеры осуждают "позорное" нападение принца на семью, из-за которого дворец чувствует себя "сбитым с толку и преданным".

Последней каплей стало то, что Гарри в своем недавнем интервью, по мнению дворца, выставил своего отца принца Чарльза и дедушку принца Филиппа не в лучшем свете, критикуя их методы воспитания. Напомним, что принца Филиппа похоронили месяц назад.

"Люди потрясены тем, что он смог сделать это с королевой, когда герцог Эдинбургский едва оказался в могиле. Вовлекать в это своего деда – это так неуважительно. Герцог Сассекский уже потратил много времени, подчеркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на институт, который, по его словам, нанес ему столько боли. Если вам так не нравится этот институт, не следует иметь титулы", – цитирует слова источника The Daily Mail.

Другой инсайдер, говоря о "токсичности" отношений между Гарри с Меган и королевской семьей, считает, что супруги должны перестать называть себя герцогом и герцогиней и стать просто Гарри и Меган, а если они отказываются этот делать, то пусть объяснят почему.

Ранее принц Гарри рассказал, что хотел покинуть дворец, когда ему было 20 лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться