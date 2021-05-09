Вагітна Меган Маркл виступила з промовою: вона говорила про вакцинацію, жінок і свою дочку – відео

Дружина принца Гаррі не змогла бути присутньою на благодійному концерті, тому записала відеозвернення

Фото: Скріншот з YouTube

Днями в Лос-Анджелесі відбувся благодійний концерт Vax Live компанії, яку очолюють принц Гаррі і Меган Маркл. Тоді онук британської королеви виступив перед публікою з промовою, в той час як його вагітна дружина не брала участі в заході.

Напередодні в YouTube-каналі Global Citizen був опублікований весь концерт, і виявилося, що Меган теж виступила на ньому – вона записала відеозвернення.

Дружина принца Гаррі виступила за рівний доступ до вакцини проти COVID-19 для безпеки всіх людей в усьому світі, включаючи її дітей.

"Жінки, і особливо кольорові, втратили ціле покоління економічних вигод. З початку пандемії майже 5,5 мільйонів жінок втратили роботу в США, і очікується, що ще 47 мільйонів жінок у всьому світі скотяться в крайню бідність", – сказала Меган.

Герцогиня додала, що вони з чоловіком дуже раді, що скоро у них з'явиться дочка. "Коли ми думаємо про неї, ми думаємо про всіх молодих жінок і дівчат по всьому світу, які повинні отримати можливість і підтримку, щоб вести нас вперед", – заявила Маркл.

Меган Маркл і принц Гаррі очолили кампанію шоу Vax Live, мета якого полягала у збільшенні пожертвувань і передачі доз вакцини пріоритетним групам населення по всьому світу.

Нагадаємо, що раніше австралійська ведуча в прямому ефірі висміяла Меган Маркл – все через її нову книгу.

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