Как российский шоубиз гулял на дне рождения Максима Галкина (видео)

Юморист устроил громкую вечеринку в одном из московских ресторанов, на которой собралось много звезд

Максим Галкин устроил громкую вечеринку в честь своего дня рождения Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вчера юморист Максим Галкин отмечал день рождения. Супругу Аллы Пугачевой исполнилось 45 лет. С полуночи артиста в Instagram поздравляли многочисленные друзья и коллеги. И по случаю своего 45-летия Галкин закатил громкую вечеринку в одном из ресторанов Москвы, на которой гулял почти весь российский шоу-бизнес.

На празднике присутствовали Кристина Орбакайте с супругом, Лайма Вайкуле, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, Валентин Юдашкин с супругой, Александр Ревва, Николай Басков, Настя Ивлеева, Игорь Крутой с супругой, Гарик Харламов и другие. Звезды у себя в соцсетях делились видео с праздника.

Трогательно поздравила Галкина супруга Алла Пугачева.

"Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет и сцена дала мне тебя. Я помню те моменты, когда ты очень мне не понравился, не знаю почему… Но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной. Кстати, тебе повезло: для меня ты всегда будешь молодым мужем!"

Так Алла Пугачева, Максим Галкин, Николай Басков устроили зажигательные танцы под песню Кристины Орбакайте.

На юбилее Максима Галкина звезды много пели и танцевали.

Вот, например, трио Максим Галкин, Игорь Николаев и Николай Басков.

А вот Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Максим Галкин танцуют.

Между прочим, Алла Пугачева с удовольствием пела на юбилее своего супруга. Стоит отметить, сейчас певица не выступает.

Когда стемнело, звезды продолжили веселиться. Так Александр Ревва, он же Артур Пирожков, исполнил несколько своих песен, а звезды с удовольствием танцевали.

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров не поздравил Максима Галкина с днем рождения.

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