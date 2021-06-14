Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

Свого часу Алла Пугачова мала зіграти головну роль у фільмі "Душа". Але в підсумку на екрані глядачі побачили іншу співачку- Софію Ротару

Алла Пугачова втратила головну роль через Софію Ротару Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, facebook.com/sofiarotaru.official

Довгий час ходили чутки про конкуренцію між Аллою Пугачовою та Софією Ротару. Самі співачки ніяк цього не коментували. Проте зараз вони одна одну вітають зі святами , і іноді можуть написати кілька повідомлень під постами одна одної. Але, виявляється, свого часу Софії Ротару дісталося роль на яку претендувала Алла Пугачова. Про це розповів Івар Калниньш інтерв'ю виданню "7 днів".

Алла Пугачова мала зіграти головну роль у фільмі "Душа", але в останній момент співачку замінили Софією Ротару. Як зізнався актор Івар Калниншь причиною стало розставання Примадонни з її чоловіком Олександром Стефановичем, який був режисером картини.

Софія Ротару і Алла Пугачова Фото: Instagram

"Не буде Пугачової, буде Ротару", – згадав слова Стефановича актор.

Розповів Івар Калниншь і про знайомство з Софією Ротару в кафе в Криму. Він зізнався, що не відразу впізнав популярну співачку.

"Привіт, а ти до нас на зйомки прилетів? Я розгублено кажу: "Так". І раптом розумію, що переді мною Софія Ротару ", – поділився спогадами актор.

Софія Ротару і Івар Калниньш на зйомках фільму "Душа" Фото: 7days.ru

Відомий актор розповів, як Софії Ротару вдавалося уникнути підвищеної уваги шанувальників. На сцену вона виходила тільки з розпущеним волоссям, а ось в звичайному житті збирала їх пучок і співачку не впізнавали. Він зазначив, що в тому кафе співачка спокійнісінько обідала з чоловіком, Анатолієм Євдокименко, а інші відвідувачі навіть не підозрювали, що поруч відома співачка.

Нагадаємо, раніше музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова стала популярною завдяки своєму чоловікові Олександру Стефановичу. Успіх співачки він назвав грамотним піаром.

Чому Софія Ротару відмовилася від корпоративів – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що в Мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з Аллою Пугачовою.

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