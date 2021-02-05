Сом, Дракон, Сонце і вампір Остапчук: що покажуть у новому випуску шоу "Маска"

Цієї суботи, 6 лютого, відбудеться третій випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна"

Цієї суботи, 6 лютого, глядачі телеканалу "Україна" побачать новий випуск масштабного шоу "Маска", яке минулого тижня залишив ще один герой. Під час третього ефіру на сцені виступлять сім загадкових учасників, з якими українці познайомилися раніше.

Один з найяскравіших – світило галактичного масштабу, благородне і велична Сонце, навколо особистості якого третій тиждень не вщухають суперечки в мережі.

Сонце на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Минулого разу виступ Сонця стало одним з найяскравіших в шоу. Своїм талантом Сонце викликало фурор і майже засліпило очі глядачам та зірковим детективам. Крім того, вони ледь не посварилися, коли ведучий Володимир Остапчук запитав, хто, на їхню думку, найяскравіша зірка на українському небосхилі.

"Хто б не був найяскравішою зіркою на українській естраді, але цей костюм підходить тільки мені", – заявила Оля Полякова.

Зоряні детективи шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

На сцені шоу "МАСКА" Сонце вразило неймовірним виконанням хіта Golden Eye Тіни Тьорнер, продемонструвавши величезний діапазон свого голосу. Зіркові детективи зазначили, що таким вокалом може володіти тільки вже визнана артистка.

Поки українці сперечаються, яка знаменитість криється в цьому образі, Сонце дало нові підказки про свою особистість.

Шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

"Привіт, мої золотенькі. Я ще досі не оговталась після минулого виступу. Мене зігріли ваші компліменти, але я так і не почула жодного влучного припущення. Хочу дати вам одну гарячу пораду – будьте дуже уважні та обережні з іншими масками, вони не такі прості, як це може здатися на перший погляд, і обов’язково спробують збити вас з пантелику. Пам’ятайте – тільки я, найближче до вас світило, ніколи та за жодних обставин не обманю вас. Я дійсно дуже хочу, аби гола правда про мене була оприлюднена тут і зараз, адже ви цього варті, мої сонечки. Я – не просто зірка, насамперед я – богиня, що танцює серед янголів на острові кохання", – розповіло про себе величне Сонце.

Після таких підказок зіркові детективи шоу здивували несподіваними припущеннями, яка зірка може ховатись під цією маскою.

"Може, вона співає в церкві?" – запропонувала свою версію Оля Полякова.

"Це може бути мюзикл, але не в нашій країні. Вона десь закордоном може співати", – відповіла NK | Настя Каменських.

На грандіозній сцені телеканалу "Україна" Сонце знову продемонструє силу свого голосу, а серед зіркових детективів врешті з’явиться єдина версія, яка зірка могла замаскуватись у цьому образі. Також у другому випуску проєкту глядачі побачать вражаючі виступи романтичного Дракона, кокетливої Лисиці, запальної Кози, зворушливого Жабеня, спокусливої Троянди та епатажного Сома.

Дивіться третій епізод найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 6 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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