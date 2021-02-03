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Оксана Байрак зізналася, на скільки схудла під час участі в шоу "Маска"

Сьогодні, 15:32

Байрак виступала в костюмі Крапанки

Минулого тижня шоу "Маска" залишила режисерка Оксана Байрак. Вона виступала в костюмі Крапанки. Уже після шоу Оксана зізналася, на скільки кілограмів вона схудла під час участі в проєкті.

Своєю харизмою Байрак зробила яскраву Крапанку дуже запальною. Режисерка зізналася, що весь час намагалася активно танцювати, привертаючи увагу до свого яскравого костюму. Виявилося, що саме так вона і скинула вісім кілограмів! Витримати Оксані таке навантаження допомогло спортивне минуле.

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"Я, слава Богу, займалася спортом і, як то кажуть, колишніх спортсменів не буває. І Бог мене нагородив плечима, які витримували і по 25 кілограмів піску, тому що я займалася легкою атлетикою. Це мені знадобилося зараз", – розповіла Оксана.

Оксана Байрак
Оксана Байрак
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Раніше Оксана зізнавалася, що дуже боялася впасти на сцені під час виступу. На щастя, обійшлося без інцидентів.

Подробиці закулісся другого випуску шоу "Маска", яке виходить на телеканалі "Україна", дивіться в сюжеті "Зіркового шляху" :

Нагадаємо, що саме Крапанка виконала в другому ефірі хіт Вєрки Сердючки, змусивши танцювати самого Андрія Данилка.

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