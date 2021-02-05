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Сом, Дракон, Солнце и вампир Остапчук: что покажут в новом выпуске шоу "Маска"

Сегодня, 17:46

В эту субботу, 6 февраля, состоится третий выпуск гипершоу "Маска" на телеканале "Украина"

В эту субботу, 6 февраля, зрители телеканала "Украина" увидят новый выпуск масштабного шоу "Маска", которое на прошлой неделе покинул еще один герой. Во время третьего эфира на сцене выступят семь загадочных участников, с которыми украинцы познакомились ранее.

Один из самых ярких – светило галактического масштаба, благородное и величественное Солнце, вокруг личности которого третью неделю не утихают споры в сети.

Солнце на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

В прошлый раз выступление Солнца стало одним из самым ярких в шоу. Своим талантом оно произвело фурор и почти ослепило глаза зрителям и звездным детективам. Кроме того, они едва не поссорились, когда ведущий Владимир Остапчук спросил, кто, на их взгляд, самая яркая звезда на украинском небосклоне.

"Кто бы ни был самой яркой звездой на украинской эстраде, но этот костюм подходит только мне", – заявила Оля Полякова.

Звездные детективы шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

На сцене шоу "Маска" Солнце поразило невероятным исполнением хита Golden Eye Тины Тернер, продемонстрировав огромный диапазон своего голоса. Звездные детективы отметили, что таким вокалом может обладать только уже признанная артистка.

Пока украинцы спорят, какая знаменитость кроется в этом образе, Солнце дало новые подсказки о своей личности.

Шоу "Маска"
Шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"Привет, мои золотые. Я до сих пор не оправилась после прошлого выступления. Меня согрели ваши комплименты, но я так и не услышала ни одного точного предположения. Хочу дать вам один горячий совет – будьте очень внимательны и осторожны с другими масками, они не так просты, как это может показаться на первый взгляд, и обязательно попытаются сбить вас с толку. Помните – только я, ближайшее к вам светило, никогда и ни при каких обстоятельствах не обману вас. Я действительно хочу, чтобы голая правда обо мне была обнародована здесь и сейчас, ведь вы этого достойны, мои солнышки. Я – не просто звезда, прежде всего я – богиня, танцующая среди ангелов на острове любви", – рассказало о себе величественное Солнце.

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После таких подсказок звездные детективы шоу удивили неожиданными предположениями, какая звезда может скрываться под этой маской.

"Может, она поет в церкви?" – предложила свою версию Оля Полякова.

"Это может быть мюзикл, но не в нашей стране. Она где-то заграницей может петь", – ответила NK | Настя Каменских.

"А може, це співачка опери?" – предположил DZIDDZIO.

На грандиозной сцене телеканала "Украина" Солнце снова продемонстрирует силу своего голоса, а среди звездных детективов появится единая версия, какая звезда могла замаскироваться в этом образе. Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления романтического Дракона, кокетливой Лисицы, зажигательной Козы, трогательного Жабеня, соблазнительной Розы и эпатажного Сома.

Смотрите третий эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 6 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Читайте также, как прошел второй эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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