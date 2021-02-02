Мірзоян, Ляшко чи Потап: Мольфар у шоу "Маска" здивував зізнанням про зв'язок із зірковим детективом

Дивіться виступ Мольфара у другому випуску "Маски"

Грандіозне шоу "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком на телеканалі "Україна" продовжує знайомити із загадковими зірковими учасниками, прихованими під неповторними костюмами-масками.

У другому випуску глядачі побачили героя з оригінальним даром – магією. Ним став таємничий Мольфар, який заявив, що один із зіркових детективів шоу був присутній на його обряді.

Мольфар на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Щойно цей персонаж з’явився на сцені, як шоу охопила атмосфера загадковості. Мольфар – унікальний герой із Західної України, тісно пов'язаний з природою і лісом. По-справжньому вражає образ цього магічного учасника – у нього три пари очей, два дзьоби і три пари рогів і бивнів.

"З огляду на те, що у Мольфара є роги, жінка любить погуляти", – пожартувала Оля Полякова. А ось в Олега Винника інша версія: оскільки в цього героя на голові є крила сови, то він дуже розумний, а очі, каже Винник, схожі на Потапа.

Олег Винник на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Між зірковими детективами розгорілась палка дискусія, в ході якої також прозвучали такі версії як: актор Богдан Бенюк, артисти Олег Скрипка і Петро Чорний, співачка Асія Ахат та політики Микола Тищенко й Олег Ляшко.

Більше прояснив ситуацію сам Мольфар, давши підказки глядачам каналу "Україна" про свою особу. Так, герой зізнався, що в його присутності можуть траплятися всілякі дива. А ще Мольфар презентував чарівні палички 21 століття – мікрофон, пульт від телевізора і монопод.

На сцені оригінального шоу "Маска" таємничий учасник виконав пісню "Так же как все", а його номер створили в стилі реабілітації забутих зірок. А ще під час виступу Мольфара несподівано зник DZIDZIO. Можливо, мегапопулярного артиста і зірку під цією маскою щось пов’язує? Володимир Остапчук поцікавився, чи може персонаж-чарівник сказати щось конкретне про зіркових детективів проєкту.

"Про них і так усе відомо – і до ворожки не ходи! – відрізав Мольфар. – А тепер натякну серйозно – один з вас був присутній під час мого обряду".

Ця підказка наштовхнула DZIDZIO і Олю Полякову на думку, що в образі Мольфара міг замаскуватись актор Михайло Кукуюк, з яким Королева ночі знімалась разом у кіно. Та Олег Винник у своє чергу зазначив, що був обрядовим старостою на весіллі Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна, тому припускає, що за цією маскою міг сховатись саме цей музикант. То хто ж із знаменитостей криється під цим костюмом?

Дивіться нові випуски найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на каналі "Україна".

Раніше ми розповідали, хто покинув шоу "Маска" у другому випуску .

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