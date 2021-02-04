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Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук шокує кардинальним перетворенням в вампіра

Сьогодні, 16:00

Він розкрив подробиці третього епізоду таємничого проекту

У суботу, 6 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна" вийде третій випуск грандіозного таємничого шоу "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком, який знову продемонструє новий ефектний образ із лідерів світового кінематографа. На сцені масштабного проекту він вразить дивовижними зовнішніми метаморфозами, перетворившись в моторошного і одночасно веселого вампіра.

Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ефектні сценічні постановки та неймовірні костюми – особлива гордість гіпершоу "Маска". Творці української адаптації продумали до дрібниць кожен епізод проекту як за участю знаменитостей в масках, так і зіркових детективів і ведучого шоу. У попередньому ефірі Володимир Остапчук з'явився в образі Супермена, а в цю суботу вразить перевтіленням в головного героя голлівудської стрічки "Інтерв'ю з вампіром" – молодого аристократа 18 століття на ім'я Луї, який несподівано став вампіром.

"Я вже не дуже молодий, але, сподіваюся, Бред Пітт (виконавець головної ролі у фільмі – ред.), – жартує Володимир Остапчук. – Або, як варіант, аніматор на дитячому дні народження Меріліна Менсона. А якщо серйозно, то образ короля вампірів ми створювали кілька годин. Вибілювали обличчя, промальовували вени, кріпили перуку. Єдина проблема – у вампіра повинні бути ікла, а у вампірчика Остапчука – брекети. Дівчата-гримери спеціально принесли крем для фіксації зубних протезів. Я, чесно кажучи, думав, що він мені знадобиться трохи пізніше, не в 36. Ми намагалися зафіксувати накладні ікла, але в кінці кінців змирилися, що на брекети вони ніяк не приліпляться. Тому з мене вийшов досить милий вампір".

Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Володимир Остапчук зізнається: в такому образі, та ще й з довгим волоссям відчував себе на зйомках шоу "Маска" незвично, але тепер він розуміє всіх жінок, які люблять поправляти собі зачіску.

"Весь час хотілося прибирати пасма з обличчя (сміється). Не знаю, як дівчата ходять з таким довгим волоссям, тому що рівно через 5 хвилин я почав їх поправляти, чесати собі косу. До речі, в студентські роки я хотів відростити волосся, але ніяк не вдавалося – і слава Богу, – каже ведущий каналу "Україна" і розкриває деякі подробиці третього епізоду таємничого проекту. – Кожен мій образ передбачає ефектну появу на сцені, тому на початку випуску глядачі побачать театральне дійство з балетом і спецефектами. Буде яскраво, страшно і цікаво одночасно".

Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Володимир Остапчук на шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться новий випуск найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 6 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Що відбувалося за лаштунками другого випуску гіпер-шоу "Маска" – дивіться відео:

Раніше Крапанки виконала в другому ефірі хіт Вєрки Сердючки, змусивши танцювати самого Андрія Данилка.

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маска Владимир Остапчук шоу Маска
Джерело: Сьогодні
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