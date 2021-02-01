"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

Артиста розлютили Винник, Полякова та Каменських

В ефірі другого випуску шоу "Маска" Андрій Данилко посварився з колегами. Зоряний детектив заявив, що його партнери заважають йому вгадувати артистів під масками своїми "підспівками" і запальними танцями в мініспідницях.

Виступ веселого велетня Буряка в другому епізоді шоу "Маска" викликало у зіркових детективів бурю емоцій. Під час яскравого номера під пісню "Смерека" артисти не стрималися і відсмалили під усім відомі мотиви, чим не на жарт розлютили свого колегу.

"Наші детективи дуркують, і мені, як серйозній людині, заважають своїм співом послухати учасника. Тому що Олег і DZIDZIO співали, і я не міг зрозуміти, хто ховається під маскою. Я і так сиджу в шоці! Я вважаю, що треба заборонити підспівувати! А ще Оля піднімає спідницю! Люди, ви мене збиваєте – спочатку Настя піднімала спідницю, потім Оля почала", – заявив Андрій Данилко в ефірі шоу "Маска".

Андрій Данилко, Оля Полякова та DZIDZIO Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зоряний детектив зірвався і кілька разів ударив кулаком по столу, а інші намагалися його заспокоїти і пояснити свою поведінку тим, що це перший номер, і вони дуже раді побачити виступи нової вісімки учасників. Оля Полякова поділилася своїми припущеннями, що під маскою Буряка може ховатися боксер Олександр Усик, і відповіла на випад.

"Андрію Михайловичу, коли я піднімаю спідницю перед чоловіком, йому це допомагає зазвичай", – пояснила Оля Полякова.

Але артист продовжив правити своє і, записуючи свої здогади, зазначив, що наполягатиме на забороні підспівувати учасникам шоу.

"Я хочу знати, хто Буряк! І пишу до Печерського суду!" – пожартував Андрій Данилко.

Шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Поки особистість Буряка залишається загадкою, розгадати яку зіркові детективи і глядачі зможуть у наступних епізодах масштабного шоу "МАСКА".

Дивіться оригінальне шоу "МАСКА" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми повідомляли, хто покинув шоу "Маска" в другому випуску.

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