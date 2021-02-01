"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду
Артиста розлютили Винник, Полякова та Каменських
В ефірі другого випуску шоу "Маска" Андрій Данилко посварився з колегами. Зоряний детектив заявив, що його партнери заважають йому вгадувати артистів під масками своїми "підспівками" і запальними танцями в мініспідницях.
Виступ веселого велетня Буряка в другому епізоді шоу "Маска" викликало у зіркових детективів бурю емоцій. Під час яскравого номера під пісню "Смерека" артисти не стрималися і відсмалили під усім відомі мотиви, чим не на жарт розлютили свого колегу.
"Наші детективи дуркують, і мені, як серйозній людині, заважають своїм співом послухати учасника. Тому що Олег і DZIDZIO співали, і я не міг зрозуміти, хто ховається під маскою. Я і так сиджу в шоці! Я вважаю, що треба заборонити підспівувати! А ще Оля піднімає спідницю! Люди, ви мене збиваєте – спочатку Настя піднімала спідницю, потім Оля почала", – заявив Андрій Данилко в ефірі шоу "Маска".
Зоряний детектив зірвався і кілька разів ударив кулаком по столу, а інші намагалися його заспокоїти і пояснити свою поведінку тим, що це перший номер, і вони дуже раді побачити виступи нової вісімки учасників. Оля Полякова поділилася своїми припущеннями, що під маскою Буряка може ховатися боксер Олександр Усик, і відповіла на випад.
"Андрію Михайловичу, коли я піднімаю спідницю перед чоловіком, йому це допомагає зазвичай", – пояснила Оля Полякова.
Але артист продовжив правити своє і, записуючи свої здогади, зазначив, що наполягатиме на забороні підспівувати учасникам шоу.
"Я хочу знати, хто Буряк! І пишу до Печерського суду!" – пожартував Андрій Данилко.
Поки особистість Буряка залишається загадкою, розгадати яку зіркові детективи і глядачі зможуть у наступних епізодах масштабного шоу "МАСКА".
Дивіться оригінальне шоу "МАСКА" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".
Раніше ми повідомляли, хто покинув шоу "Маска" в другому випуску.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше