Хто покинув шоу "Маска" у другому випуску

У номінацію потрапили Крапанка і Мольфар

Цієї суботи, 30 січня, відбувся другий ефір гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Про найцікавіші моменти випуску та кращі виступи ми розповідали тут. У цьому матеріалі дізнайтеся, хто покинув шоу.

Нагадаємо, що зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських і Андрій Данилко, а ведучим проекту – Володимир Остапчук.

Крапанка і Мольфар

Фото: телеканал "Україна"

За результатами голосування зіркових детективів та глядачів гіпершоу "Маска" у номінацію потрапили Крапанка і Мольфар. У фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні.

Зняти маску довелося Крапанці. На превеликий подив зіркових детективів і глядачів шоу, під її костюмом ховалася режисерка Оксана Байрак.

Оксана Байрак

Фото: телеканал "Україна"

"Зізнаюся, в костюмі було неймовірно складно. Але я займалася легкою атлетикою, а, так би мовити, колишніх спортсменів не буває. Бог нагородив мене плечима, які витримували по 25 кг піску, тому цей досвід став у нагоді мені зараз. Ти долаєш себе, доводиш собі, що зможеш. До того ж, я обожнюю танцювати. Єдине, через що переживала – щоб не впасти на сцені", – поділилася Оксана Байрак.

Нагадаємо, що саме Крапанка виконала у другому ефірі хіт Вєрки Сердючки, змусивши танцювати самого Андрія Данилка.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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