Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

Дізнайтеся всі подробиці нового випуску

Відбувся другий ефір гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", в якому раніше з'явився п'ятий зоряний детектив. Всі найцікавіші моменти випуску та кращі виступи – далі в матеріалі.

Нагадаємо, що зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських і Андрій Данилко, а ведучим проекту – Володимир Остапчук.

Відкрив сьогоднішній ефір загадковий Буряк, в якому Олег Винник розгледів Віталія Козловського. Персонаж виконав пісню Смерека та одразу ж полонив серця зіркових детективів.

Буряк

Фото: телеканал "Україна"

Наступною на сцену вийшла Бабка, яка вразила своїм костюмом всіх глядачів. Композицією I Wanna Be Loved By You вона подарувала романтичний і веселий настрій, хоча повністю спантеличила зіркових детективів, які так і не змогли зрозуміти, хто ховається під маскою.

Бабка

Фото: телеканал "Україна"

Змусила танцювати весь зал грайлива Крапанка, яка заспівала хіт Вєрки Сердючки "Дольче Габбана". Думки суддів розійшлися, але Андрій Данилко впевнений – за маскою ховається ведуча.

Крапанка

Фото: телеканал "Україна"

Далі на сцені шоу "Маска" з'явився Носоріг. Він зачарував Олю Полякову та Настю Каменських, а після здивував виконанням пісні Antonio Banderas – Cancion del Mariachi.

Носоріг

Фото: телеканал "Україна"

Прийшов час голосування, в якому беруть участь як глядачі, так і судді. Вони обирали кращий виступ першого етапу другого випуску. У номінацію першою вирушила Крапанка.

Далі дивувати глядачів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" прийшла черга Мольфара. Він виконав пісню Алли Пугачової – Так же как все, змусивши танцювати Дзідзьо, який навіть вийшов на сцену.

Мольфар

Фото: телеканал "Україна"

Наступний учасник здивував контрастом свого образу і вибором пісні. Мініатюрний та дуже милий Циклоп виконав пісню KAZKA – Свята.

Циклоп

Фото: телеканал "Україна"

Вишукана Пава підкорила своїм голосом та фантастичним номером, заспівавши для зіркових детективів і глядачів гіпершоу "Маска" хіт Jimmy Jimmy Jimmy Aaja.

Пава

Фото: телеканал "Україна"

Як чуттєво виконав композицію "Я люблю тільки тебе" ще один учасник шоу – Лев. Після його виступу майже всі зіркові детективи впевнені, що під цією маскою ховається Олександр Пономарьов.

Лев

Фото: телеканал "Україна"

Вдруге Олег Винник, NK, DZIDZIO, Оля Полякова та Андрій Данилко разом із глядачами голосували за кращий номер цього вечора. Другим номінантом на виліт став Мольфар. Разом із Крапанкою вони вийшли в останній етап програми.

Крапанка і Мольфар

Фото: телеканал "Україна"

У фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска", і сьогодні вони вирішили, що зняти маску повинна Крапанка. Хто ховався за цим дивним костюмом – дізнайтеся тут.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися