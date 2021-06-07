Племінниця Ротару і хокеїст Олег Петров святкують свою першу річницю – весільні фото пари

Українська співачка Sonya Kay, тіткою якої є Софія Ротару, показала раніше неопубліковані весільні фото. Рівно рік тому вона розписалася зі своїм коханим

Sonya Kay і Олег Петров Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Племінниця співачки Софії Ротару Sonya Kay, яка минулого літа зробила творчу паузу в кар'єрі, показала сімейні фото зі своїм чоловіком. Сьогодні 30-річна співачка і її обранець, хокеїст збірної України Олег Петров, святкують річницю з моменту створення сім'ї – пара розписалася 7 червня. Якраз після їхнього весілля минулого року Sonya Kay і пішла тимчасово зі сцени.

На фото, опублікованих в Instagram, Sonya Kay та Олег Петров позують у весільних образу. Фотограф зняв пару під час вінчання, а також в шикарній локації – готелі Fairmont в Києві.

Sonya Kay і Олег Петров Фото: instagram.com/sonyakayofficial

"Сьогодні рік нашій сім‘ї! Я дякую долі за те, що зустріла тебе! Ти моє серце, моя опора ти мій найкращій друг! Люблю тебе безмежно!" – написала племінниця Софії Ротару.

Sonya Kay і Олег Петров Фото: instagram.com/sonyakayofficial

У племінниці Софії Ротару і її обранця була гучне весілля. Попри настільки романтичний привід і грандіозні плани на 100 гостей, закохані вирішили влаштувати скромне свято для себе і близьких. Причиною тому стала трагедія в родині Sonya Kay – її батько, Сергій Хлябич пішов з життя всього за кілька місяців до її весілля.

Церемонія все-таки відбулася: племінниця Ротару і її обранець провели цей день у київському готелі Fairmont, звідки відкрився вид на Дніпро і набережну. Сама Софія Ротару теж, звичайно ж, була на заході.

Після весілля Sonya Kay зробила невелику перерву в кар'єрі, але для того, щоб підготувати для слухачів новий матеріал.

Дивіться в сюжеті, скільки Sonya Kay та Олег Петров планували витратити на весілля минулого року:

Нагадаємо, нещодавно внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко відсвяткувала 20-річчя зі своїм нареченим зі списку Forbes.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися