Софія Ротару показала, як зараз виглядає її 27-річний онук

Сьогодні онук співачки відзначає день народження

Сьогодні в родині Софії Ротару, яка нещодавно прокоментували особисте життя внучки, свято – її онуку Анатолію виповнюється 27 років. Як і його знаменита бабуся, він вибрав для себе творчий напрямок розвитку – він активно пише пісні, підробляє діджеєм.

На честь дня народження онука співачка опублікувала його нові фото у себе в Instagram.

"День народження мого улюбленого внука – Анатолія! Толюца, бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і везіння! Люблю ", – написала артистка.

Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

До привітань приєдналися співачка Катя Лель, ведущий телеканалу "Україна" Олексій Суханов, композитор Ігор Крутой, шоумен Олександр Ревва.

"Вітаю Анатолія! Душевного тепла і успіхів", – написала Лель.

"З днем народження. Нехай завжди буде кохання", – побажав Олексій Суханов.

Привітав Анатолія і його батько, єдиний син Софії Ротару, Руслан Євдокименко. В Instagram він присвятив пост імениннику.

"Син, з днем народження! Дорослий зовсім ... 27 ... Пишаюся тобою! Глибокий, мудрий і до непристойності порядний ... Будь безмірно щасливий, здоровий і нехай все до чого ти прагнеш обов'язково здійсниться!" – написав Руслан Євдокименко.

Раніше в Мережі з'явилося рідкісне фото, на якому Алла Пугачова і Софія Ротару з онуками.

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