Софія Ротару опублікувала архівне фото молодої Алли Пугачової на честь її дня народження

Софія Ротару привітала Аллу Пугачова з днем народження, опублікувавши знімок Примадонни в молодості

З самого ранку Алла Пугачова приймає вітання з днем народження не тільки від сім'ї , але і від зіркових колег. Софія Ротару також привітала іменинницю.

В InstasStories артистка опублікувала фото Пугачової в молодості.

"З днем народження, Алла", – лаконічно привітала Примадонну Ротару.

Варто зазначити, довгий час ходили чутки про конкуренцію між Аллою Пугачовою та Софією Ротару. Не так давно музичний критик Сергій Сосєдов заявив , що Примадонна успішніша за українську артистку тільки завдяки грамотному піару. Алла Пугачова і Софія Ротару ніяк не прокоментували слова музичного критика.

Нагадаємо, раніше в Мережі опублікували рідкісне фото Алли Пугачової та Софії Ротару з онуками.

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