Онучка Ротару відсвяткувала 20-річчя зі своїм нареченим зі списку Forbes (фото)

Вчора, 30 травня, онучці української співачки Софії Ротару, Соні Євдокименко виповнилося 20 років. Дівчина вчиться і живе в США зі своїм бойфрендом

Внучка Ротару з бойфрендом Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Модель Соня Євдокименко, яка раніше була помічена в Нью-Йорку в кольє як у Грейс Келлі, відсвяткувала своє 20-річчя в національному парку Брайс-Каньйон в США. Зіркова спадкоємиця була не одна, а зі своїм бойфрендом, селфі з яким зробила в авто.

На фото, опублікованому в Instagram, Соня Євдокименко позує на тлі величезного каньйону, спершись на поручні.

"Вдячна, кохана і натхненна", – описала свій стан 20-річна внучка Ротару.

На наступному фото Соня позувала зі своїм бойфрендом – IT-підприємцем Денисом Ждановим, який входить в рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи у сфері технологій".

У своєму акаунті Денис Жданов опублікував кадр з квітами й кулями, які він подарував Соні.

Раніше з'явилися чутки про те, що Софія Ротару нібито продає свій готель за 23 млн євро в Криму.

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