Джей Ло і Бен Аффлек провели відпустку разом. Схоже, Бенніфер повертається

Після розриву з Алексом Родрігесом Дженніфер проводить час зі своїм колишнім

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

Після того, як Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес офіційно заявили, що вони більше не пара, співачка встигла повеселитися з двома ексами.

Спершу її помітили в компанії колишнього чоловіка – Марка Ентоні, який нібито допомагав їй впоратися з розставанням, а після Лопес вирушила у відпустку з Беном Аффлеком. Нагадаємо, що Бен в 2003 році передумав одружуватися на Дженніфер.

Так, 51-річна Лопес і 48-річний Аффлек разом провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. За словами джерел, вони виглядали дуже щасливими під час своєї подорожі.

"Дженніфер провела кілька днів з Беном. У них дуже міцний зв'язок. Все відбувається швидко та інтенсивно, але Дженніфер щаслива", – цитує інсайдера The Dayli Mail.

Повернувшись до Лос-Анджелесу, Бен і Дженніфер вирушили до будинку співачки. Пару навіть зняли разом в автомобілі.

У минулому році Бен Аффлек почав зустрічатися з акторкою Анною де Армас. Через рік вони розлучилися. Ходили чутки, що ініціатором розриву була де Армас.

Раніше ми розповідали про всіх чоловіків Дженніфер Лопес .

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