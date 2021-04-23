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Після розриву з Родрігесом Дженніфер Лопес проводить час з колишнім чоловіком – ЗМІ

Сьогодні, 11:33

Співачка знайшла підтримку в особі екс-чоловіка, від якого народила двійнят Макса та Емму. За словами інсайдера, знаменитості спілкуються як друзі

Дженніфер Лопес, яка офіційно розлучилася з Алексом Родрігесом, не залишилася на самоті. Пережити складний період їй допомагає колишній чоловік Марк Ентоні. Нагадаємо, що Лопес і Ентоні прожили разом майже 8 років.

Як пише People , у Дженніфер все добре. Вона все ще знімається в Домініканській Республіці, а діти відвідують її. За словами інсайдера, у Лопес прекрасні відносини з Марком Ентоні, який не залишив співачку одну.

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні
Дженніфер Лопес і Марк Ентоні
Фото: Getty Images

"Те, що Марк був поруч, коли їй доводилося працювати за кордоном, було дуже втішно для Дженніфер", – цитує видання слова інсайдера.

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Лопес і Ентоні одружилися в 2004 році. В 2008-му у пари народилася двійня Макс і Емма, але вже через два роки подружжя офіційно розлучилося.

Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом і дітьми
Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом і дітьми
Фото: instagram.com/arod

У квітні Лопес і Родрігес оголосили про розставання. Джерела кажуть, що для співачки це було важке рішення, особливо після того, як вони з Алексом працювали над стосунками і хотіли уникнути розриву. Але під час пандемії це виявилося занадто складним випробуванням.

"Їм обом подобалося проводити більше часу разом в сім'ї, але було важко зберегти цю особливу іскру, коли вони бачилися щодня", – сказав інсайдер.

Крім того, Джей Ло не хотіла миритися з постійними чутками про зради Родрігеса.

Нещодавно ми розповідали про всіх чоловіків Дженніфер Лопес.

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