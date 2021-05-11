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Джей Ло и Бен Аффлек провели отпуск вместе. Похоже, Беннифер возвращается

Сегодня, 10:11

После разрыва с Алексом Родригесом Дженнифер проводит время со своим бывшим

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Фото: Getty Images

После того, как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально заявили, что они больше не пара, певица успела успела повеселиться с двумя эксами.

Сперва ее заметили в компании бывшего мужа – Марка Энтони, который якобы помогал ей справиться с расставанием, а после Лопес отправилась в отпуск с Беном Аффлеком. Напомним, что Бен в 2003 году передумал жениться на Дженнифер.

Так, 51-летняя Лопес и 48-летний Аффлек вместе провели отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. По словам источников, они выглядели очень счастливыми во время своего путешествия.

"Дженнифер провела несколько дней с Беном. У них очень крепкая связь. Все происходит быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива", – цитирует инсайдера The Dayli Mail.

В прошлом году Бен Аффлек начал встречаться с актрисой Аной де Армас. Спустя год они расстались. Ходили слухи, что инициатором разрыва была де Армас.

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Дженнифер Лопес Бен Аффлек романы звезд
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