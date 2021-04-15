Дженніфер Лопес підтвердила розрив з Алексом Родрігесом

Через місяць після того, як пішли чутки про розрив заручин, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес підтвердили, що вони більше не пара

Після того, як Дженніфер Лопес зняла обручку, подаровану Алексом Родрігесом , залишалося тільки дочекатися офіційної заяви, що пара не разом. Тепер Джей Ло розвіяла всі чутки і підтвердила розрив. Про це повідомляє People.

Екскохані заявили, що залишаються друзями.

"Ми зрозуміли, що нам краще залишитися друзями, і сподіваємося, що нам це вдасться. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати друг одного в наших спільних справах і проєктах. Ми бажаємо всього найкращого один одному і дітям один одного", – сказано в заяві пари.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зустрічалися з 2017 року. У 2019 баскетболіст зробив пропозицію артистці. Їх весілля мало відбутися у 2020 році, але переносилось кілька разів через пандемію коронавірусу.

Раніше пара заявляла, що намагається врятувати стосунки.

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