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Дженніфер Лопес в яскравому боді виступила на вечорі принца Гаррі

Сьогодні, 17:48

У Лос-Анджелесі відбувся благодійний концерт Vax Live – компанії, яку очолюють принц Гаррі та Меган Маркл

Минулого вечора в США відбувся концерт Global Citizen VAX Live. Це була перша поява принца Гаррі в США після похорону його покійного діда, принца Філіпа, і скандального інтерв'ю в Опри Вінфрі. Меган на заході не з'явилася.

Після промови британського принца на сцені в Лос-Анджелесі виступили Дженніфер Лопес, Селена Гомес, фронтмен Pearl Jam Едді Веддер, комік Девід Леттерман та інші. Актор Бен Аффлек був ведучим шоу.

Принц Гаррі
Принц Гаррі
Фото: Getty Images

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Джей Ло, яка розлучилася з Алексом Родрігесом, з'явилася в яскравому рожево-жовтому боді та чорних високих чоботах. Зірка змінила вбрання на блискучий комбінезон, коли співала разом зі своєю мамою.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес із мамою
Дженніфер Лопес із мамою
Фото: Getty Images

"Сьогоднішній вечір – це свято кожного з присутніх тут, вакцинованих передових працівників в аудиторії, і мільйонів передових героїв по всьому світу. Ви провели останній рік, мужньо і самовіддано борючись, щоб захистити всіх нас. Ви служили і приносили жертви, наражали себе на небезпеку і діяли хоробро, знаючи ціну. Ми в боргу перед вами. Дякую", – сказав принц Гаррі в своїй трихвилинній промові.

Примітно, що вагітна другою дитиною Меган Маркл не була на концерті. Як відомо, щеплення вагітним не роблять, тому герцогиня вирішила не наражати себе і дитину на небезпеку.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі готуються виступити з промовою після скандального інтерв'ю.

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