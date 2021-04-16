Алекс Родрігес сподівається повернути Дженніфер Лопес, але вона задоволена розставанням з ним – ЗМІ

Зірки розлучилися під час відпочинку в Домінікані тиждень тому. Попри те, що довгий час вони намагалися зберегти стосунки, розрив виявився неминучий

З'явилися нові подробиці розставання 51-річної співачки Джей Ло і 45-річного баскетболіста Алекса Родрігеса, які вчора офіційно оголосили про розрив. Виявилося, що знаменитості ще за тиждень до цього обговорили свої стосунки і вирішили, що кожен піде своєю дорогою. Розрив не був для них спонтанним, крім того – вони залишаться хорошими друзями.

Довгий час Джей Ло та Алекс все-таки намагалися врятувати свої стосунки. Але, як повідомив інсайдер виданню People, пара обговорила все під час поїздки в Домініканську Республіку. Звідти Джей Ло ділилася яскравими фото з Алексом, і хоча ходили чутки навколо їхнього можливого розриву, шанувальники навіть і не підозрювали, що все дійсно так станеться.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес Фото: instagram.com/jlo

"Вони провели час разом в Домініканській Республіці минулого тижня і вирішили, що для них буде краще піти різними шляхами. Їхній розрив був дружнім", – сказав інсайдер виданню.

За інформацією від іншого джерела, сама Дженніфер Лопес стала ініціатором розриву. Ходили чутки, що Алекс Родрігес змінював співачці, так що поступово її довіра до нього згасало. Ну а коли Лопес зняла каблучка за пару мільйонів доларів від Родрігеса, то все стало очевидно.

"Вона задоволена прийнятим рішенням, тому що знає, що Алекс залишиться в її житті, але буде присутній в ній вже в іншій якості", – відзначило джерело.

При цьому повідомляється, що Алекс Родрігес не втрачає надії на возз'єднання зі співачкою в майбутньому.

Нагадаємо, що з Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес закрутила роман в 2017 році. А через пару років, в березні 2019 го Алекс зробив актрисі пропозицію. Пандемія зруйнувала весільні плани подружжя, а тепер схоже, і їх спільне майбутнє.

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