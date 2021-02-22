Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"У кожному з нас сидить жаба": Олег Винник на шоу "Маска" шокував заявою

Сьогодні, 18:30

Виступ Жабеняти загнало зіркових детективів у глухий кут

В п'ятому ефірі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступ грайливого Жабеняти викликав подив у зіркових детективів. Вони не знають, хто ховається в костюмі, а кожна нова підказка персонажа ще більше плутає.

А поки ви чекаєте на наступний випуск "Маски", пропонуємо зацінити YouTube-канал "Дід Панч і молодь". Там влогер-пенсіонер обговорює гарячі теми з молодими людьми. Це відверто, місцями зухвало і прикольно.

Але повернемося до Жабеняти. Оля Полякова та Олег Винник поділилися цікавим припущенням щодо особистості, що ховається під цією маскою. Сам персонаж розповів про подію, яка привела його в студію ток-шоу "Говорить Україна", ведучим якого є Олексій Суханов.

Олексій Суханов та Жабеня
Скріншот з YouTube

Це змусило Олю Полякову припустити, що під маскою може ховатися сам ведущий.

"Це і є Олексій Суханов! Подивіться, в кадрі вони не поруч, тому цілком можливо", – поділилася Оля Полякова в ефірі шоу "Маска".

Читайте також:
Доторкнутися до Сонця і познайомитися з Драконом: в ЦУМі відкрилася виставка шоу "Маска"

Оля Полякова
Фото: телеканал "Україна"

А DZIDZIO засумнівався, чи говорить телеведучий українською, адже родом він із іншої країни, так само, як і Жабеня.

"Суханов, до речі, говорить українською. Він вивчив мову і просто красава. А знаєте, чому Жабеня так важко розпізнати? Тому що в кожному з нас сидить така жаба", – прокоментував Олег Винник.

Олег Винник на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Учасник грандіозного шоу подарував глядачам яскравий номер під хіт SKIBIDI групи Little Big, який присвятив усім, кого коли-небудь ображали.

Хто насправді ховається під маскою грайливого Жабеняти і чи дійсно зіркові детективи вгадали особу, ми дізнаємося зовсім скоро!

Дивіться найзірковіше та найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали, що учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Наталія Холоденко не шкодує, що залишила шоу "Маска". Вся справа в костюмі? Ірина Федишин про участь у "Масці": "Я підказувала як могла" Олег Винник про своє особисте життя: "Я дуже щасливий і нікого не приховую"
Олег Винник шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Группа “Алиби“ вышла на сцену после 5-летнего перерыва
Группа “Алиби“ вышла на сцену после 5-летнего перерыва
Как правильно варить кофе в турке
Как правильно варить кофе в турке
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской

Популярні статті

Сьогодні, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Сьогодні, 14:58Travel

Куди поїхати в Європу на 8 Березня: огляд цікавих місць

Сьогодні, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Сьогодні, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Сьогодні, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Сьогодні, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Вчора, 13:41Зірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:19Психо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

Вчора, 05:05Events

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

20 лютогоСмачно

Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

20 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 лютого: Овни займуться творчістю, а Тельці – тим, що приносить задоволення

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти