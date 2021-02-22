"У кожному з нас сидить жаба": Олег Винник на шоу "Маска" шокував заявою

Виступ Жабеняти загнало зіркових детективів у глухий кут

В п'ятому ефірі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступ грайливого Жабеняти викликав подив у зіркових детективів. Вони не знають, хто ховається в костюмі, а кожна нова підказка персонажа ще більше плутає.

А поки ви чекаєте на наступний випуск "Маски", пропонуємо зацінити YouTube-канал "Дід Панч і молодь". Там влогер-пенсіонер обговорює гарячі теми з молодими людьми. Це відверто, місцями зухвало і прикольно.

Але повернемося до Жабеняти. Оля Полякова та Олег Винник поділилися цікавим припущенням щодо особистості, що ховається під цією маскою. Сам персонаж розповів про подію, яка привела його в студію ток-шоу "Говорить Україна", ведучим якого є Олексій Суханов.

Олексій Суханов та Жабеня

Скріншот з YouTube

Це змусило Олю Полякову припустити, що під маскою може ховатися сам ведущий.

"Це і є Олексій Суханов! Подивіться, в кадрі вони не поруч, тому цілком можливо", – поділилася Оля Полякова в ефірі шоу "Маска".

Оля Полякова

Фото: телеканал "Україна"

А DZIDZIO засумнівався, чи говорить телеведучий українською, адже родом він із іншої країни, так само, як і Жабеня.

"Суханов, до речі, говорить українською. Він вивчив мову і просто красава. А знаєте, чому Жабеня так важко розпізнати? Тому що в кожному з нас сидить така жаба", – прокоментував Олег Винник.

Олег Винник на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Учасник грандіозного шоу подарував глядачам яскравий номер під хіт SKIBIDI групи Little Big, який присвятив усім, кого коли-небудь ображали.

Хто насправді ховається під маскою грайливого Жабеняти і чи дійсно зіркові детективи вгадали особу, ми дізнаємося зовсім скоро!

Дивіться найзірковіше та найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали, що учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка.

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