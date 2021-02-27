NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

Під час виступу одного з учасників зіркові детективи не стримали емоцій

Оля Полякова та NK | Настя Каменських закружляли в пристрасному танго в новому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Під час виступу загадкового Буряка зіркові детективи пустилися в танок, не стримуючи емоцій. Виглядало це вражаюче.

Цієї суботи Буряк виконав відому композицію Jose Feliciano, Ewan McGregor & Jacek Koman – El Tango de Roxanne. Настя Каменських у ту ж мить встала зі свого крісла і підійшла до Андрія Данилка, щоб запросити його на танок. Але він відмовив співачці. А ось Оля Полякова підіграла красуні NK.

Оля Полякова та NK

Скріншот з відео

Разом вони запалили зал "Маски", завороживши своїми рухами DZIDZIO та Олега Винника.

Оля Полякова та NK

Скріншот з відео

Але це не весь сюрприз від співачок. Пізніше Настя і Оля поцілувалися! Це сталося після виступу Носорога, коли зіркові детективи обговорювали, хто де сидить.

Полякова сказала, що була б не проти, якби між нею і Каменських не сидів DZIDZIO. "Ми б уже сплелися в поцілунку", – прокоментувала вона.

Оля Полякова та NK

Скріншот з відео

Обидві виконавиці для шостого ефіру обрали приголомшливі вбрання: Каменських вдягла жовту довгу сукню з відкритими плечима і пір'ям, а Полякова – чорно-біле міні з поясом.

Настя Каменських

Фото: instagram.com/kanalukraina

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що минулої суботи Олег Винник зізнався, що заздрить Потапу через Настю Каменських.

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