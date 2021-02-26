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Андрій Данилко заклав свою квартиру на Хрещатику через шоу "Маска"

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Дивіться шостий випуск найзагадковішого проєкту українського телебачення в суботу, 27 лютого

Вже завтра глядачі телеканалу "Україна" побачать шостий епізод грандіозного шоу "Маска" через яке Андрій Данилко має намір звернутися до лікаря. У новому випуску на сцену вийдуть шість загадкових учасників. Серед них – величний Лев, навколо особистості якого не вщухають суперечки як в Мережі, так і серед зіркових детективів.

У черговому епізоді "Маски" Лев дасть кілька нових підказок про себе. Зокрема, він зізнається, що зоряні детективи DZIDZIO і Олег Винник колись намагалися його переспівати.

Лев на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко, до слова, переконаний, що в образі величного Лева криється не хто інший, як його товариш Олександр Пономарьов, тому детектив зважиться на парі і закладеться на свою квартиру в самому центрі Києва.

Андрей Данилко, Олег Винник, DZIDZIO
Андрей Данилко, Олег Винник, DZIDZIO
Фото: телеканал "Україна"

"Хочу звернутися до всіх глядачів і зіркових детективів – якщо під маскою Лева ховається не Пономарьов, то я залишуся без квартири. Так, я заклався на свою квартиру", – заявить Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Україна".

"Квартиру краще мені віддай, а сам станцюй. Слухай, а в тебе там під будинком на вулиці є фонтан? Якщо Лев – не Пономарьов, то я буду купатися у тебе під квартирою в фонтані", – підіграє колезі Олег Винник.

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На грандіозній сцені найзагадковішого на українському телебаченні шоу Лев виконає легендарну пісню The Final Countdown шведської рок-групи Europe.

Також в шостому випуску оригінального шоу "Маска" глядачі побачать вражаючі виступи веселого Буряка, ефектної Бабки, мужнього Носорога, магічного Мольфара і неймовірно милого Циклопа. Якого загадкового учасника розсекретять поточного тижня?

Дивіться новий епізод найбільш зіркового на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 27 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше загадкова учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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