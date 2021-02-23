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Винник закрутив Каменських в романтичному танку: "Потап, як тобі пощастило"

Сьогодні, 14:43

На шоу "Маска" зіркові детективи не стримали емоцій

Не тільки Андрій Данилко не зміг стримати емоцій під час виступу Троянди в п'ятому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Піддалися романтичному вайбу й Олег Винник та NK – співак закрутив колегу в танку. Дивіться нижче, як це було.

Чарівна Троянда вразила глядачів неймовірним номером. Учасниця представила всім відомий хіт гурту Ласковый май в новій несподіваній інтерпретації. Від такого ефектного номеру розплакався навіть Андрій Данилко. А Настя Каменських і Олег Винник закружляли в чуттєвому танку.

"Потап, як тобі пощастило", – зазначив Винник, танцюючи в парі з Каменських.

До речі, в п'ятому ефірі найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" NK вразила кардинальною зміною іміджу, з'явившись із зачіскою каре.

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Настя вибрала чорно-білий шкіряний костюм, що складається з міні-спідниці і топа, а доповнила образ чорними ботфортами і оригінальним головним убором.

Настя Каменських
Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, в минулу суботу гіпершоу "Маска" покинула запальна Коза. Більшість детективів були переконані, що в цьому образі ховалася Оля Цибульська, але коли учасниця зняла маску, всі були шоковані – виявилося, що це психологиня Наталя Холоденко.

Наталя Холоденко на шоу "Маска"
Наталя Холоденко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

А кого з загадкових учасників розсекретять глядачі в наступному ефірі?

Дивіться найзірковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми докладно розповідали, як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска" .

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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Настя Каменських Олег Винник шоу Маска
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