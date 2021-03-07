Шампанське за 100 доларів і прогулянка на яхті: внучка Ющенка з розмахом відзначила 21-річчя

Доменіка похвалилася відпочинком на Мальдівах

Внучка третього президента України Віктора Ющенка – Доменіка відсвяткувала свій день народження на Мальдівах. 21-річчя дівчина зустріла відпочиваючи на розкішній віллі з видом на океан.

Мальдіви користуються особливою популярністю серед українських зірок. З початку року там встигли відпочити Настя Каменських з Потапом, Нікіта Добринін і Даша Квіткова, Катерина Кухар та інші.

В Instastories Доменіка Ющенко показала, як проводить час на островах, п'є шампанське Moet & Chandon і катається на яхті. Вона також похвалилася святковим тортом з написом Happy B Day.

Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Нещодавно Доменіка Ющенко виступила на шоу "Голос країни 11". Вона заспівала хіт групи Kazka – Плакала, але ніхто із зіркових тренерів не розгорнулася до неї своє крісло і вона не потрапила на проєкт.

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