Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шампанське за 100 доларів і прогулянка на яхті: внучка Ющенка з розмахом відзначила 21-річчя

Сьогодні, 20:12

Доменіка похвалилася відпочинком на Мальдівах

Внучка третього президента України Віктора Ющенка – Доменіка відсвяткувала свій день народження на Мальдівах. 21-річчя дівчина зустріла відпочиваючи на розкішній віллі з видом на океан.

Мальдіви користуються особливою популярністю серед українських зірок. З початку року там встигли відпочити Настя Каменських з Потапом, Нікіта Добринін і Даша Квіткова, Катерина Кухар та інші.

В Instastories Доменіка Ющенко показала, як проводить час на островах, п'є шампанське Moet & Chandon і катається на яхті. Вона також похвалилася святковим тортом з написом Happy B Day.

Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Читайте також:
"Голос країни 11": як на шоу заспівала онука Віктора Ющенка (відео)

Фото: instagram.com/domenika_yushchenko
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Нещодавно Доменіка Ющенко виступила на шоу "Голос країни 11". Вона заспівала хіт групи Kazka – Плакала, але ніхто із зіркових тренерів не розгорнулася до неї своє крісло і вона не потрапила на проєкт.

Наближається 8 Березня, і ми сподіваємося, що ви не забули підготувати подарунки для своїх близьких і коханих жінок. Тим більше, що є календар весняних свят, де зібрані ідеї найкрутіших і цікавих подарунків.

Раніше ми писали, що дочка Анастасії Заворотнюк показала свої нові апартаменти в центрі Москви .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення: фото Онука Віктора Ющенка показала фото з шикарного відпочинку на Мальдівах (фото) Ольга Сумська опублікувала рідкісні сімейні фото на честь дня народження дочки
діти зірок онучка Ющенко
Реклама

Новини партнерів

Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат

Популярні статті

Сьогодні, 15:29Фаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

Сьогодні, 10:21Events

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Вчора, 22:57Зірково

Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

Вчора, 21:21Зірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

Вчора, 13:04Смачно

Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

Вчора, 07:10Events

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

5 березняЗірково

Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

5 березняСмачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

5 березняEvents

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

5 березняЗірково

Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення: фото

5 березняЗірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

5 березняСмачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

5 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

5 березняФаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

5 березняЗірково

"А тобі по**й": DOROFEEVA випустила трек з матами про нерозділене кохання

5 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

Новини партнерів

Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти