Ольга Сумська опублікувала рідкісні сімейні фото на честь дня народження дочки

Молодшій доньці акторки сьогодні виповнилося 19 років

У родині Ольги Сумської, яка нещодавно показала фото без макіяжу , сьогодні свято. Молодшій доньці артистці Ганні виповнилося 19 років. На честь свята зіркова мама в Instagram опублікувала архівні фото та написала зворушливий пост.

Якщо раптом у близьких день народження 8 березня і все ще ламаєте голову, що ж подарувати - є кілька ідей.

Ольга побажала дочці не втрачати віри в себе, досягати поставлених цілей.

"Ганнуся, дівчинка наша рідна! Ось і 19-ліття настало! Доця, сонечко бажаємо віри в себе, впевненості, наполегливості в досягненні мети. Ти гідна найкращого в цьому житті! Любимо тебе шалено ", – написала акторка.

Ольга Сумська з дочками Фото: instagram.com/olgasumska

А також пост вона супроводила архівними фото дочки. Серед опублікованих знімків в тому був і знімок, зроблений 19 років тому в день виписки з пологового будинку.

Ольга Сумська з чоловіком Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з близькими Фото: instagram.com/olgasumska

Дочка Ольги Сумської Ганна Фото: instagram.com/olgasumska

Дочка Ольги Сумської Ганна Фото: instagram.com/olgasumska

Дочка Ольги Сумської Ганна Фото: instagram.com/olgasumska

Дочка Ольги Сумської Ганна Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною і чоловіком Фото: instagram.com/olgasumska

Раніше ми розповідали, що Ольга Сумська показала свої дитячі фото.

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