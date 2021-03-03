Ольга Сумська опублікувала рідкісні сімейні фото на честь дня народження дочки
Молодшій доньці акторки сьогодні виповнилося 19 років
У родині Ольги Сумської, яка нещодавно показала фото без макіяжу , сьогодні свято. Молодшій доньці артистці Ганні виповнилося 19 років. На честь свята зіркова мама в Instagram опублікувала архівні фото та написала зворушливий пост.
Якщо раптом у близьких день народження 8 березня і все ще ламаєте голову, що ж подарувати - є кілька ідей.
Ольга побажала дочці не втрачати віри в себе, досягати поставлених цілей.
"Ганнуся, дівчинка наша рідна! Ось і 19-ліття настало! Доця, сонечко бажаємо віри в себе, впевненості, наполегливості в досягненні мети. Ти гідна найкращого в цьому житті! Любимо тебе шалено ", – написала акторка.
А також пост вона супроводила архівними фото дочки. Серед опублікованих знімків в тому був і знімок, зроблений 19 років тому в день виписки з пологового будинку.
Раніше ми розповідали, що Ольга Сумська показала свої дитячі фото.
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