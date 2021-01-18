Хто з українських зірок повернувся з Мальдів, а хто приїхав на заміну
Після Дубая Санта Дімопулос вирушила на Мальдіви, а Настя з Потапом повернулися до роботи
Поки Україну наздогнали морози та локдаун, українські зірки відпочивають в теплих країнах. І найпопулярнішими курортами для зимового відпочинку стали ОАЕ і Дубаї, де й були помічені популярні артисти, блогери та актори. Для когось канікули добігають кінця, а для інших – тільки починаються. Ми дізналися, хто з зірок вже повернувся з Мальдів до роботи, а хто – змінив їх на посту й тепер насолоджується райським відпочинком.
Українська зіркова пара почала понеділок вже в Україні.
"Прощай, красивий острів. Ми вирушаємо додому", – підписала фото з сонячного відпочинку Настя Каменських.
По прильоту з Мальдів Настя Каменських опублікувала Stories в Instagram, де показала засніжений двір свого будинку. Співачка показала, як її собачка Мімі бігає по снігу.
На зміну Насті Каменських і Потапа на сонячні Мальдіви прилетіли подружжя Нікіта Добринін і Даша Квіткова. Зірка "Холостяка" показав в Instagram-Stories розкішні локації та віллу, де вони будуть жити з Дашею. Але шлях був непростий – з Києва вони прилетіли в Дубаї, потім вирушили до міста Мале і вже звідти на гідроплані, а потім на човні прибули на острів.
Телеведучий розсекретив, що зараз вартість перебування в хорошому готелі за тиждень становить від 15 до 50 тисяч доларів.
Українська блогерка-мільйонниця та інфлюенсерка Аліна Френдій теж встигла провести зимову відпустку на Мальдівах. Кілька годин тому Аліна Френдій опублікувала Instagram-Stories з аеропорту в Дубаї, звідки подружжя полетять до України. Аліна та Петро провели на острові вісім днів і вже встигли скучити за своїм маленьким сином, який залишився в Києві.
Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар вирішила збігти від морозів та провести зимові деньки з сім'єю на курорті Сонева Фуші. А її чоловік Олександр Стоянов вже встиг поділитися цілою серією фото і відео з Мальдів у своєму Instagram. Здається, зіркове подружжя тільки нещодавно прибули на острів, тому попереду в них ще довгий відпочинок.
Переможниця "Танців з зірками-2020" Санта Дімопулос після Дубая попрямувала з сім'єю на Мальдіви. В Instagram ексучасниця гурту "ВІА Гра" позує на фото на тому ж курорті, що і Катерина Кухар – Сонева Фуши.
Відпочинок Ольги Фреймут в райському містечку теж добігає кінця. З родиною вони вирушили в крихітну столицю Мальдівських островів, Мале, де знаходиться аеропорт. По дорозі телеведуча поділилася фотографіями в Instagram-Stories.
Раніше внучка Ротару на відпочинку показала фігуру в бікіні.
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