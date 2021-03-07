Шампанское за 100 долларов и прогулка на яхте: внучка Ющенко с размахом отметила 21-летие
Доменика похвасталась отдыхом на Мальдивах
Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко – Доменика отпраздновала свой день рождения на Мальдивах. 21-летие девушка встретила отдыхая на роскошной вилле с видом на океан.
Мальдивы пользуются особой популярностью среди украинских звезд. С начала года там успели отдохнуть Настя Каменских с Потапом, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Екатерина Кухар и другие.
В Instastories Доменика Ющенко показала, как проводит время на островах, пьет шампанское Moet & Chandon и катается на яхте. Она также похвасталась праздничным тортом с надписью Happy B Day.
Недавно Доменика Ющенко выступила на шоу "Голос країни 11". Она спела хит группы Kazka – Плакала, но никто из звездных тренеров не развернул к ней свое кресло и она не попала на проект.
Приближается 8 Марта, и мы надеемся, что вы не забыли подготовить подарки для своих близких и любимых женщин. Тем более, что есть календарь весенних праздников, где собраны идеи самых крутых и интересных подарков.
Ранее мы писали, что дочь Анастасии Заворотнюк показала свои новые апартаменты в центре Москвы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное