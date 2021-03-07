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Шампанское за 100 долларов и прогулка на яхте: внучка Ющенко с размахом отметила 21-летие

Сегодня, 20:12

Доменика похвасталась отдыхом на Мальдивах

Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко – Доменика отпраздновала свой день рождения на Мальдивах. 21-летие девушка встретила отдыхая на роскошной вилле с видом на океан.

Мальдивы пользуются особой популярностью среди украинских звезд. С начала года там успели отдохнуть Настя Каменских с Потапом, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Екатерина Кухар и другие.

В Instastories Доменика Ющенко показала, как проводит время на островах, пьет шампанское Moet & Chandon и катается на яхте. Она также похвасталась праздничным тортом с надписью Happy B Day.

Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

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Фото: instagram.com/domenika_yushchenko
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Недавно Доменика Ющенко выступила на шоу "Голос країни 11". Она спела хит группы Kazka – Плакала, но никто из звездных тренеров не развернул к ней свое кресло и она не попала на проект.

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