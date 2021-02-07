"Голос країни 11": як на шоу заспівала онука Віктора Ющенка (відео)

Дівчина з дитинства мріяла потрапити на проєкт "Голос країни"

На шоу "Голос країни 11" прийшла онука експрезидента України Віктора Ющенка, 20-річна Доменіка Ющенко.

Дівчина з дитинства мріяла опинитися на сцені конкурсу, і тепер її мрія збулася. За словами Доменіки, яка виконала на шоу хіт KAZKA "Плакала", її дідусь не знає, що вона вирішила брати участь в проєкті.

"Хочу довести, що я гідна стояти на сцені завдяки своєму таланту, а не гучному прізвищу. У мене є з кого брати приклад – це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити внесок в музичну історію країни. Сім років життя моєю мрією був "Голос країни". Я мрію, щоб дідусь побачив мене на сцені проєкту, щоб він мною пишався", – розповіла Доменіка.

На жаль, їй не вдалося розгорнути крісла тренерів.

Раніше ми розповіли, як пройшов другий випуск шоу "Голос країни 11".

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