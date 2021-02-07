Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Голос країни 11": як на шоу заспівала онука Віктора Ющенка (відео)

Сьогодні, 23:04

Дівчина з дитинства мріяла потрапити на проєкт "Голос країни"

На шоу "Голос країни 11" прийшла онука експрезидента України Віктора Ющенка, 20-річна Доменіка Ющенко.

Дівчина з дитинства мріяла опинитися на сцені конкурсу, і тепер її мрія збулася. За словами Доменіки, яка виконала на шоу хіт KAZKA "Плакала", її дідусь не знає, що вона вирішила брати участь в проєкті.

"Хочу довести, що я гідна стояти на сцені завдяки своєму таланту, а не гучному прізвищу. У мене є з кого брати приклад – це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити внесок в музичну історію країни. Сім років життя моєю мрією був "Голос країни". Я мрію, щоб дідусь побачив мене на сцені проєкту, щоб він мною пишався", – розповіла Доменіка.

На жаль, їй не вдалося розгорнути крісла тренерів.

Раніше ми розповіли, як пройшов другий випуск шоу "Голос країни 11".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Надя Дорофєєва розплакалася на "Голосі країни 11", згадавши особисту трагедію Микита Ломакін на "Голосі країни 11" чарівно виконав пісню з "Титаніка": відео Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)
Голос країни Голос країни 11
Реклама

Новини партнерів

Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

Вчора, 18:12Events

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

Вчора, 10:54Фаново

Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

Вчора, 06:05Events

День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 6 лютого: Овнам потрібно більше спілкуватися, а Тельці зможуть вирішити будь-яке питання

5 лютогоЗірково

"У неї пенсія 1500 гривень": Віктор Павлік зізнався, чому не допомагає фінансово своїй мамі

5 лютогоФаново

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити

5 лютогоЗірково

Аліна Гросу змінила зачіску і повернула епоху "Бджілки" (фото)

5 лютогоСмачно

Прості рецепти на 14 лютого: 5 страв у вигляді серця

5 лютогоЗірково

Анна Кошмал про сцени в ліжку: "Зазвичай це тільки в кадрі виглядає дуже сексуально"

5 лютогоСмачно

Їжа і цвіль: що можна їсти, а що треба терміново викинути

5 лютогоФаново

День блаженної Ксенії Петербурзької: історія, житіє і чудеса відомої святої

5 лютогоЗірково

Помер Віталій Альшанський – актор "Бригади" і "Поліцейського з Рубльовки"

5 лютогоЗірково

Віктор Павлік вперше розповів про взаємини з рідною сестрою, яка живе в Москві

5 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: у Водолія ідеальний день, а Рибам не можна квапитися

Новини партнерів

Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти