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Онука Віктора Ющенка показала фото з шикарного відпочинку на Мальдівах (фото)

Сьогодні, 18:42

Доменіка поділилася з підписниками мальовничими локаціями теплого краю

Онука Віктора Ющенка, співачка Доменіка, яка прокоментувала чутки про пластичну операцію, полетіла зустрічати весну на сонячні Мальдіви. У своєму Instagram-акаунті Доменіка опублікувала серію відео та фото, показуючи, як виглядає шикарна природа на острові.

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Доменіка Ющенко на Мальдівах
Доменіка Ющенко на Мальдівах
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Після прибуття на Мале в Instastories Доменіка влаштувала цілий тур по території готелю для своїх підписників. До речі, Мальдіви користуються особливою популярністю серед українських зірок у цьому сезоні.

Скріншот Instastories

Дівчина показала частково, як виглядає територія готелю, а також і природу, яка навколо нього.

Доменіка Ющенко показала відпочинок на Мальдівах
Відео: instagram.com/domenika_yushchenko

Нагадаємо, нещодавно Доменіка заспівала на конкурсі "Голос країни 11".

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