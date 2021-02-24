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Дочка Заворотнюк показала свої нові апартаменти в центрі Москви (відео)

Сьогодні, 14:27

Анна поділилася з підписниками своєю радістю від переїзду

25-річна Анна Заворотнюк, яка раніше опублікувала тривожний пост, переїхала з особняка батьків у власну квартиру. Після тривалого ремонту, дівчина нарешті почала облаштовувати свої апартаменти. Своєю радістю Ана поділилася в Instagramstories, де показала на відео вид квартири.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У московській квартирі дочки Заворотнюк є все для комфортного життя: вітальня, поєднана з кухнею, спальня, ванна кімната і красивий балкон з розкішним видом.

Дівчина оформила квартиру у світлих тонах

"Штори повісили, просто нереально вони виглядають. Я вам спеціально без фільтра знімаю, але мені здається камера не передає їхній колір. Вони теплого-теплого, бежевого золотистого кольору", – сказала Ганна в відео.

Потім дівчина і сама з'явилася в кадрі, але вже на балконі, з якого відкривається вид на центр міста.

Дочь Заворотнюк показав свою нову квартиру
Відео: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Раніше дочка онкохворої Заворотнюк пояснила, чому приховують інформацію про стан акторки.

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