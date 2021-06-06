Сітка, розрізи і вініл: два костюми Дорофеєвої з її сольного концерту, які хочеться повторити
Під час шоу Надя змінила два сексуальні луки
Вчора ввечері в Києві відбувся концерт DOROFEEVA, на якому возз'єдналися "Время и Стекло". Надя під час сольного шоу змінила два гарячі трендові костюми, що являють собою фешн-симбіоз початку нульових і сучасності.
У соцмережах фани Дорофєєвої діляться знімками та відео з концерту, а ми ближче розглянемо її аутфіти. Перший – сітчасті штани кльош темно-синього кольору з кастомними принтом в стилі "Матриці", які вдало підкреслюють стрункі ноги співачки. Образ доповнений короткою курточкою і топом.
Схожий костюм можна знайти у бренду pretty little thing на стоках до 1000 грн. Це такий бюджетний, але не менш стильний варіант.
Після Надя Дорофєєва вийшла на сцену в чорній вініловій сукні з дуже сміливим розрізом, сітчастих довгих рукавичках і грубих черевиках.
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Щось схоже на Дорофєєвій ми вже бачили раніше:
А ось кілька суконь для тих, хто дуже хоче бути як Надя, але трохи скромніше:
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":
Раніше Надя Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн.
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