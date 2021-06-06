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Сітка, розрізи і вініл: два костюми Дорофеєвої з її сольного концерту, які хочеться повторити

Вчора, 15:13

Під час шоу Надя змінила два сексуальні луки

Надя Дорофєєва дала перший сольний концерт в Києві
Надя Дорофєєва дала перший сольний концерт в Києві
Фото: jetsetter.ua, instagram.com/nadyadorofeeva

Вчора ввечері в Києві відбувся концерт DOROFEEVA, на якому возз'єдналися "Время и Стекло". Надя під час сольного шоу змінила два гарячі трендові костюми, що являють собою фешн-симбіоз початку нульових і сучасності.

У соцмережах фани Дорофєєвої діляться знімками та відео з концерту, а ми ближче розглянемо її аутфіти. Перший – сітчасті штани кльош темно-синього кольору з кастомними принтом в стилі "Матриці", які вдало підкреслюють стрункі ноги співачки. Образ доповнений короткою курточкою і топом.

Надя Дорофєєва на своєму першому концерті в Києві
Надя Дорофєєва на своєму першому концерті в Києві
Фото: jetsetter.ua

Надя Дорофєєва в трендових брюках на сольному концерті
Надя Дорофєєва в трендових брюках на сольному концерті
Фото: instagram.com/dorofeevasteam

Схожий костюм можна знайти у бренду pretty little thing на стоках до 1000 грн. Це такий бюджетний, але не менш стильний варіант.

Фото: 21buttons.com

Після Надя Дорофєєва вийшла на сцену в чорній вініловій сукні з дуже сміливим розрізом, сітчастих довгих рукавичках і грубих черевиках.

Надя Дорофєєва в чорній сукні на своєму концерті
Надя Дорофєєва в чорній сукні на своєму концерті
Фото: jetsetter.ua

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Надя Дорофєєва та MONATIK
Надя Дорофєєва та MONATIK
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Щось схоже на Дорофєєвій ми вже бачили раніше:

, DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

А ось кілька суконь для тих, хто дуже хоче бути як Надя, але трохи скромніше:

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":

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