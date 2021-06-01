Костюми – все ще в тренді: готовий look з двох кольорів від Олени Зеленської

Дружина президента України точно знає секрет ідеального образу

Олена Зеленська Фото: Офис Президента Украины

Спостерігаючи за першою леді України, можна з упевненістю сказати, що її лідери в одязі – це костюми. Олена Зеленська з'являлася в них на офіційних зустрічах так багато разів, що було б складно порахувати.

Згадайте тільки її приголомшливе зелене вбрання в Маріїнському палаці або трендове чорне на виставці до 150-річчя Лесі Українки.

Напередодні дружина президента відвідала аеропорт "Бориспіль", де оцінила доступність його інфраструктури і послуг для різних категорій громадян, а особливо для сімей з маленькими дітьми і людей з фізичними або ментальними порушеннями.

Олена Зеленська одягла оверсайз піджак і широкі брюки пісочного кольору. Такий костюм ідеально поєднується з чорним і білим кольорами або м'якими відтінками бузкового, блакитного чи хакі. Перша леді обрала чорний.

Олена Зеленська в "Борисполі" Фото: Офис Президента Украины

Знімки Зеленської опубліковані на офіційному сайті Офісу президента України.

Олена Зеленська в "Борисполі" Фото: Офис Президента Украины

Аутфіт Олена доповнила чорної блузою, захисною маскою і чорними туфлями. Гармонійно з цим луком виглядає макіяж з акцентом на очі.

Олена Зеленська в "Борисполі" Фото: Офис Президента Украины

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