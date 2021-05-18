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Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

Сьогодні, 22:30

Не всі підписники співачки оцінили її нове фото

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва, яка відсвяткувала Великдень в селі з переможцем "Голосу країни", привернула увагу своїх фоловерів відвертим кадром. Вона зробила фотографію, на якій показала нижню білизну.

"Фото для привернення уваги", – написала Дорофєєва в Instagram і анонсувала сольний концерт.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Чорні стрінги із зеленим скорпіоном від українського бренду Zhilyova lingerie, до речі, коштують $39.

Скріншот: zhilyova.com

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Підписники Наді оцінили кадр, але є й ті, кому він не сподобався:

  • "Фу! Скоро і без трусів буде все показувати. Відписка"
  • *Фейспалм*
  • "Більше нічим привернути? Шкода..."
Скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва потролила саму себе в юності: Що це таке?

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