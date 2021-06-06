Время и Стекло возз'єдналися на першому концерті Наді Дорофєєвої (відео)

У суботу в Києві відбувся перший сольний концерт DOROFEEVA

Надя Дорофєєва та Льоша Завгородній Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Минулого вечора в столиці пройшов перший сольний концерт Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA), але головним подарунком для її шанувальників стало нехай і коротке, але все ж возз'єднання гурту "Время и Стекло", який відіграв свій останній прощальний концерт у жовтні 2020 року.

Так, під час шоу до Наді на сцену піднявся Льоша Завгородній (Позитив) і разом вони заспівали три популярні пісні ВиС: "Имя 505", "На стиле", "Наверно потому что".

У Instagram фани Наді і Льоші опублікували уривки їхнього спільного виступу. Попереджаємо, це зворушливо і трохи сумно!

Група "Время и Стекло" офіційно оголосила про розпад у березні 2020 року. Колектив, заснований Потапом і Іриною Горовою, проіснував 10 років. Останній ювілейний концерт ВиС відбувся 31 жовтня минулого року.

Надя Дорофєєва тепер виступає сольно. Вона випустила кліп на пісню Gorit, який викликав скандал, а сам трек потрапив у ТОП Apple Music.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":

Раніше ми писали, що Позитив заговорив про дітей і сольну кар'єру.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися