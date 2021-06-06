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Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить

Вчера, 15:13

Во время шоу Надя сменила два сексуальных лука

Надя Дорофеева дала первый сольный концерт в Киеве
Надя Дорофеева дала первый сольный концерт в Киеве
Фото: jetsetter.ua, instagram.com/nadyadorofeeva

Вчера вечером в Киеве состоялся концерт DOROFEEVA, на котором воссоединились "Время и Стекло". Надя во время сольного шоу сменила два горячих трендовых наряда, представляющих фешен-симбиоз начала нулевых и современности.

В соцсетях фаны Дорофеевой делятся снимками и видео с концерта, а мы поближе рассмотрим ее аутфиты. Первый – сетчатые брюки клеш темно-синего цвета с кастомным принтом в стиле "Матрицы", которые удачно подчеркивают стройные ноги певицы. Образ дополнен короткой курточкой и топом.

Надя Дорофеева на своем первом концерте в Киеве
Надя Дорофеева на своем первом концерте в Киеве
Фото: jetsetter.ua

Надя Дорофеева в трендовых брюках на сольном концерте
Надя Дорофеева в трендовых брюках на сольном концерте
Фото: instagram.com/dorofeevasteam

Похожий костюм можно найти у бренда pretty little thing на стоках до 1000 грн. Это такой бюджетный, но не менее стильный вариант.

Фото: 21buttons.com

После Надя Дорофеева вышла на сцену в черном виниловом платье с очень смелым разрезом, сетчатых длинных перчатках и грубых ботинках.

Надя Дорофеева в черном платье на своем концерте
Надя Дорофеева в черном платье на своем концерте
Фото: jetsetter.ua

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Надя Дорофеева и MONATIK
Надя Дорофеева и MONATIK
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Что-то похожее на Дорофеевой мы уже видели ранее:

, DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

А вот пара платьев для тех, кто очень хочет быть как Надя, но чуть скромнее:

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":

Ранее Надя Дорофеева показала стринги-скорпионы за 1000 грн.

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