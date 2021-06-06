Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить
Во время шоу Надя сменила два сексуальных лука
Вчера вечером в Киеве состоялся концерт DOROFEEVA, на котором воссоединились "Время и Стекло". Надя во время сольного шоу сменила два горячих трендовых наряда, представляющих фешен-симбиоз начала нулевых и современности.
В соцсетях фаны Дорофеевой делятся снимками и видео с концерта, а мы поближе рассмотрим ее аутфиты. Первый – сетчатые брюки клеш темно-синего цвета с кастомным принтом в стиле "Матрицы", которые удачно подчеркивают стройные ноги певицы. Образ дополнен короткой курточкой и топом.
Похожий костюм можно найти у бренда pretty little thing на стоках до 1000 грн. Это такой бюджетный, но не менее стильный вариант.
После Надя Дорофеева вышла на сцену в черном виниловом платье с очень смелым разрезом, сетчатых длинных перчатках и грубых ботинках.
Читайте также:7 главных трендов этого лета, которые нельзя пропустить
Что-то похожее на Дорофеевой мы уже видели ранее:
А вот пара платьев для тех, кто очень хочет быть как Надя, но чуть скромнее:
Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":
Ранее Надя Дорофеева показала стринги-скорпионы за 1000 грн.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное