Надя Дорофєєва в лосинах і кроп-топі оголила прес напередодні першого сольного концерту: фото

Сьогодні у Наді, яка нещодавно почала сольну кар'єру, відбудеться перший концерт в Києві. Артистка щосили готувалася до цієї події

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка раніше зізналася, що їх з Дантесом стосунки змінилися, опублікувала фото і в черговий раз продемонструвала шанувальникам точену фігуру. Артистка розмістила знімок в Instagram.

На кадрі, який з'явився в Мережі, Надя позує в стильному костюмі, який її фанати порівняли з фільмом "Матриця". Надя вбралася в грубі черевики, чорні лосини і укорочений чорний топ. Волосся артистка розпустила, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.

"Уже сьогодні мій перший сольник у Києві. Я на вас чекаю і хвилююся", – написала Надя в публікації.

Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/dorofeevasteam

Сьогодні в Києві пройде перший сольний концерт Наді Дорофєєвої, яка восени минулого року почала сольну кар'єру після розпаду гурту "Время и Стекло".

Зазначимо, що свою першу сольну пісню gorit Надя представила в листопаді минулого року. Багатьом її шанувальникам сподобався трек, проте через кліп на пісню виник скандал в Мережі, після якого Потапу, продюсеру Наді, довелося приносити вибачення. Але не тільки деякі фрагменти кліпу Наді обурили українців. Багато хто почав порівнювати пісню з іншими композиціями, звинувачуючи Дорофєєву в плагіаті.

Впевнені, що на сольному концерті Надю буде підтримувати її чоловік Володимир Дантес, за якого вона вийшла заміж в 2015 році. Артист помітив майбутню дружину ще задовго до їхнього знайомства. Він відмітив талант і зовнішність співачки, але вона здалася йому зарозумілою. Одного разу гурт "Время и Стекло" разом з Дантесом і Вадимом Олійником їхали в одному поїзді на вручення премії "Золотий грамофон". Тоді Володимир зайшов привітатися в купе зі своїм знайомим Олексієм Завгороднім, колегою Наді. Так у них зав'язалося спілкування.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":

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