Топ-5 найсексуальніших поп українського шоу-бізнесу

Представниці українського шоу-бізнесу відрізняються не тільки вокальними талантами і колоритною зовнішністю, але і спокусливими формами. У чому ж їхній секрет – дізнайтеся далі

Представниці українського шоу-бізнесу сміливо демонструють свої спокусливі форми в соцмережах і збирають сотні компліментів. Кожна з них – приділяє увагу своїй фігурі та паралельно з репетиціями й концертами активно працює над своєю фігурою. Хто ж вони – власниці найкрасивіших сідниць в українському шоу-бізнесі?

У програмі "Зірковий шлях", в якій раніше зірки розповіли про свій заробіток в Instagram, опитали представників українського шоу-бізнесу і склали приблизний рейтинг. Отже, поїхали.

5. Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сідниці Наді Дорофєєвої збирають сотні тисяч лайків і безліч захоплених коментарів у соцмережі. Тому не дивно, що навіть Анатолій Анатоліч проголосував за форми артистки.

Щоб досягти такої витонченої фігури, співачка тричі на тиждень займається спортом онлайн з тренером Ніною Радзієвською. Але Надя зізналася, що з сідницями їй просто пощастило.

"Я хочу сказати, що чесно кажучи, попа у мене класна. Ось щось, а ось тут мені дуже пощастило. Причому я навіть коли була худою, попа у мене була і я цьому дуже рада. Я і качаю її та все інше, і нею пишаюся ", – прокоментувала свої форми Надя Дорофєєва.

4. Слава Камінська

Фігура Слави Камінської Фото: instagram.com/babaslavka

Пластичний хірург Едгар Камінський, який, як ніхто інший спеціалізується на красі жіночих фігур, теж зробив свій вибір. І четверте місце дісталося попі його колишньої – Слави Камінської. Їй,, так само як і її колезі Наді Дорофєєвій, пощастило з генетикою. Але це не єдиний секрет її апетитних форм.

"Генетика плюс ліпосакція. У всіх дівчаток є жирові вушка ось ці. У мене завжди попа була така, достатня... Я її качала, по-перше, періодично. Потім прибираєш ці вушка. І все. І ходиш і радуєш очі людей ", – розсекретила Слава Камінська.

3. Оля Полякова

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Третє місце в рейтингу найсексуальніших поп завоювали сідниці Олі Полякової. Але українські знаменитості впевнені, що попу "Королеви ночі" потрібно оцінювати разом з її стрункими ніжками. А для такого результату Полякова регулярно займається спортом. Навіть Надю Дорофєєву вразили старанні тренування Олі.

"Я знаю, як багато працює Оля Полякова. Якось ми десь на концертах в залі одній займалися в тренажерному. Я була в шоку. Вона дуже сильно займається", – прокоментувала Дорофєєва.

2. Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва Фото: instagram.com/da_astafieva

Срібло в рейтингу найпривабливіших сідниць отримує попа екссолістки гурту "Нікіта" – Даші Астаф'євої. Її знімки збирають сотні компліментів в соцмережах і артистка не приховує своєї краси. Сама ж Даша впевнена – чоловікам завжди подобаються жінки, яких є за що потримати. Але така фігура – заслуга не тільки генетики, але й належної уваги до свого тіла.

"Я працюю над тим, щоб мені робили компліменти. Я ходжу в спортзал, я займаюся різними процедурами, які допомагають мені бути більш здоровою і в хорошій формі", – поділилася Даша Астаф'єва.

1. Настя Каменських

Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

Почесне перше місце дісталося ... Насті Каменських. Співачка сміливо демонструє свою фігуру не тільки в соцмережах, але і в музичних відео.

А ось український дизайнер Андре Тан навіть порівняв сідниці Каменських з фруктом папая. Але для того, щоб вони були такими ж соковитими, Каменських приділяє багато уваги тренуванням, зокрема, присіданням, випадам і махам.

Дивіться повний випуск програми "Зірковий шлях":

раніше схудла Джамала показала результати свого перетворення .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися