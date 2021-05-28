7 головних трендів цього літа, які не можна пропустити

Переодягаємося в актуальні тканини, кольори і принти довгоочікуваного сезону

З частиною літніх тенденцій ви вже знайомі: популярні навесні бралети, вкорочені блузи і міні-спідниці залишаються в наших гардеробах до кінця сезону. Інші ж тренди набирали обертів поступово, щоб остаточно закріпити свої позиції на початок червня. Познайомитися з цими модними хітами допоможуть образи з нашої добірки. Сьогодні говоримо про тренди літа 2021-го, які не можна пропустити.

Напівпрозорі тканини

Коли температура за вікном росте, щільність речей, навпаки, зводиться до мінімуму. Тому найближчим часом вбираємося в одяг з органзи, батисту і шифону. Це можуть бути як багатошарові повітряні сукні, так і ультратонкі блузи, які не приховують білизну.

Перший варіант – романтичний і жіночний, другий – відвертий і розкутий. Утім, дизайнери кажуть, що сексуальність тут ні до чого. Тренд на напівпрозорі тканини – ода жіночій сміливості та впевненості в собі.

Фото: instagram.com/leoniehanne

Фото: instagram.com/stylemilkshake

Фото: instagram.com/bevza

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Акцентна сумка

Якщо влітку ви плануєте зробити лише одну покупку, нехай це буде сумка. Максимально виразна і незвичайна. У тренді – текстильні сумки-мішки, мініатюрні для смартфона, сітчасті та напівкруглі. Робіть ставку на яскравий колір, дизайн або цікаву фурнітуру. А краще на все відразу. З таким аксесуаром навіть найбільш консервативні вбрання заграють по-новому.

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Фото: instagram.com/nicole_huisman

Зефірні відтінки

Забудьте про різкі контрасти, в пріоритеті – "солодка" пастельна палітра. Наймодніші аутфіти складаються з апетитних відтінків вершкового морозива, карамельних льодяників і маршмеллоу. Можна одягнутися в форматі total look або зібрати барвистий образ в приглушених тонах. У Instagram-блогерів особливою популярністю користуються жовтий, рожевий і блакитний.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Фото: instagram.com/nicole_huisman

Принти в стилі ретро

Дизайнери продовжують надихатися модою минулого, і ми разом із ними. Обирайте будь-яке століття і характерні для нього принти – 60-ті з їх злегка психоделічними візерунками, геометрію в дусі 80-х або крупні квіти з 90-х. Флористичним мотивами радимо приділити особливу увагу: в теплу пору вони посідають перше місце.

Фото: instagram.com/ogonek.shop

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/vivianhoorn

Шик і блиск

Домашній посткарантинний вайб – це, звичайно, добре. Але свята з кожним днем хочеться дедалі більше. Гідного приводу тепер чекати не треба: влітку 2021-го речі з паєтками, блискітками, ефектом металік і голографік підходять на кожен день.

Почати можна з аксесуарів – все з тієї ж акцентної сумочки або сяючих туфель. Набравшись сміливості, переходьте до експериментів із одягом. Це не обов'язково має бути сукня – блискучий топ або штани виглядають не менш виграшно.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/ninasandbech

Тонкі лямки

Найромантичніші образи сезону не можна уявити без витончених бретелей, шнурків і лямок. Вони прикрашають сукні з відкритою спиною, корсети, кроп-топи, брюки та спідниці. Що вже там, навіть модні купальники тепер із зав'язками.

Фото: instagram.com/bevza

Фото: instagram.com/nicole_huisman

Фото: instagram.com/mandybork

Фото: instagram.com/storets

Наївні прикраси

Аксесуари з бісеру супроводжували нас із сезону в сезон, поступово знижуючи градус серйозності. Ну а сьогодні вони і зовсім копіюють чарівні браслети родом із дитинства. Крім бісеру, актуальні дерев'яні намистини, букви і зворушливі підвіски у вигляді метеликів, смайликів і черепашок. Іронічні кільця-цукерки і різнокольорові "дитсадкові" застібки теж підходять.

Фото: instagram.com/rixo

Фото: instagram.com/yarmandakacl

Фото: instagram.com/youmeandbeads

Фото: instagram.com/yarmandakacl

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренди взуття на літо 2021-го.

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