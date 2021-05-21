Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

Артисти ніколи не були щасливі у шлюбі й жили кожен своїм життям, стверджує російський музичний критик

Російські артисти Філіп Кіркоров і Алла Пугачова Фото: Сьогодні

Російський музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що у Філіпа Кіркорова та Алли Пугачової "не було ніяких любовних стосунків". За його словами, артисти ніколи не були щасливі у шлюбі і жили кожен своїм життям.

"У мене запитують, чи щасливою була Алла, коли жила з Філіпом, – розповідає виданню Собеседник Сергій Сосєдов. – Яке там, до біса, щастя? Вони завжди ходили самі по собі. На публіці – так: він при ній, вона при ньому. Але там не було ніяких любовних стосунків. Це ж відразу видно!".

Також музичний критик згадав зустріч з Кіркоровим в одному з московських клубів.

"Пам'ятаю один цікавий епізод, – продовжує Сергій. – Років двадцять тому вони прийшли на тусовку. На виході я зупинив Філіпа [...] У нас була коротка розмова. Весь цей час Алла стояла і чекала його з абсолютно байдужим обличчям. Вона завжди так ходила: абсолютно мертве обличчя, відчужений погляд. А зараз стала ще гіршою!".

До речі, Філіп Кіркоров, судячи з усього, не спілкується з колишньою дружиною вже більше року. Ні Пугачова, ні її нинішній чоловік гуморист Максим Галкін не привітав у соцмережах Кіркорова з днем народження.

"Пугачова всім набридла, як собака. Вона набридла не тільки Кіркорову, але і мені, немов гірка редька. Журналісти просто знущаються над Філіпом, коли запитують у нього про Аллу", – резюмував критик.

Нагадаємо, перша дружина Кіркорова звинуватила Примадонну в їхньому розлученні.

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